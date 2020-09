Michael B. Jordan y el emotivo mensaje a Chadwick Boseman / La Tercera

Michael B. Jordan, de 33 años, escribió un largo y sincero homenaje hacia su amigo, el actor Chadwick Boseman, quien murió de cáncer de colón a los 43 años.

"He estado tratando de encontrar las palabras, pero nada se acerca a cómo me siento. He estado reflexionando sobre cada momento, cada conversación, cada risa, cada desacuerdo, cada abrazo, todo. Ojalá tuviéramos más tiempo", comenzó Michael en una publicación en su cuenta de Instagram.

El actor compartió uno de los recuerdos más importantes que tiene de Chadwick, "Una de las últimas veces que hablamos, dijiste que estábamos vinculados para siempre, y ahora, la verdad, eso significa más para mí que nunca. Desde casi el comienzo de mi carrera, comenzando con 'All My Children', cuando tenía 16 años, me preparaste el camino. Me mostraste cómo ser mejor, honrar el propósito y crear un legado. Y lo hayas sabido o no, he estado observando, aprendiendo y constantemente motivado por tu grandeza".

Michael B. Jordan mencionó las grandes cualidades que hacían especial a su compañero, "Todo lo que le has dado al mundo… las leyendas y los héroes que nos has mostrado que somos... vivirá para siempre".

"Pero lo que más me duele es que ahora entiendo la leyenda y héroe que eres. A pesar de todo, nunca perdiste de vista lo que más amabas. Te preocupabas por tu familia, tus amigos, tu oficio, tu espíritu. Te preocupabas por los niños, la comunidad, nuestra cultura y la humanidad", continuó Michael B. Jordan.

Luego lamentó, una vez más, que no pudieran compartir más aventuras juntos, "Te preocupaste por mí, eres mi hermano mayor, pero nunca tuve la oportunidad de decírtelo o de darte flores mientras estabas aquí. Ojalá tuviéramos más tiempo".

Finalmente escribió, "Estoy más consciente ahora que nunca de que el tiempo es corto con las personas que amamos y admiramos. Extrañaré tu honestidad, tu generosidad, tu sentido del humor y tus increíbles dones. Extrañaré el regalo de compartir espacio contigo en las escenas. Dedicaré el resto de mis días a vivir como tú lo hiciste. Con gracia, coraje y sin remordimientos. '¿¡Es este tu rey!?' Sí ¡Lo es! Descansa en el poder, hermano".

Michael B. Jordan y Chadwick Boseman participaron juntos en la exitosa cinta "Black Panther", del universo cinematográfico de Marvel, que estuvo nominada a Mejor Película en los premios Oscar del 2019. Sin embargo, la primera vez que sus caminos se cruzaron fue cuando Michael sustituyó a Chadwick en la serie "All My Children".