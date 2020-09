Fisco español detalla presunto fraude de Shakira a Hacienda / La Vanguardia

Una inspectora española identificada como Susana C. realizó un seguimiento minucioso de las actividades de la cantante barranquillera Shakira para comprobar un presunto fraude de la artista a Hacienda de España.

La encargada de la investigación siguió cada paso del día a día de la cantante hasta comprobar, según ella, que Shakira no residía en Bahamas sino en España y que por esta razón debía pagar sus impuestos en el país europeo.

De acuerdo con el seguimiento publicado en el País de España, Shakira recibía clases particulares de francés, tenía una profesora de zumba llamada Bestie, asistía a donde su peluquero dos veces por semana, sus gastos en El Corte Inglés, restaurantes y hoteles eran pagados por sus asistentes con tarjetas de crédito de American Express y que usó el seudónimo de Sila Prieto en la clínica Teknon, donde nacieron Sasha y Milan.

Según la Fiscalía del país ibérico, Shakira estuvo entre 2012 y 2014, cada año, más de 184 días, lo suficiente para ser considerada como residente fiscal.

El informe evidencia que Shakira defraudó 6,1 millones de euros en 2012, 3,6 millones de euros en 2013, y 4,1 millones de euros en 2014. Según esa misma publicación en 2011 la cantante “cerró con un acta de desacuerdo porque pagó 24 millones de euros, la cuota defraudada”.

De acuerdo con el informe de Susana, Shakira tras comenzar su relación con el futbolista con Gerard Piqué, se radicó en España.

“Primero alquiló una casa al nadador David Meca, después se instaló en una céntrica calle de Barcelona con el central azulgrana y al final ambos compraron una casa a la altura de su patrimonio en un barrio exclusivo de Esplugues, cerca de la ciudad deportiva del Barcelona", se alcanza a leer en el exhaustivo informe.

La investigación fue tan minuciosa que siguió hasta las publicaciones de los clubes de fans de la artista, llegando a ser considerados como una prueba más dentro del largo informe.

Los mismos seguidores de la artista, de acuerdo con la investigación, también se encargaron de delatarla “En 2011, la ubicaron 60 veces en España, muchas más que en cualquiera de los 37 países del mundo que visitó ese año. Ninguno de ellos, por cierto, era Bahamas”, dice el texto.

La inspectora además denuncia en su informe una nula colaboración de la barranquillera al, según ella, afirmar sin pruebas que no vivió en España hasta finales de 2014, cuando ya había nacido Milan y estaba en espera de Sasha.

En la inspección la artista aseguró que no hasta la fecha en mención residía en una casa adquirida en Nassau avaluada en 1,1 millones de dólares. La barranquillera aportó como prueba un permiso de residencia permanente que le fue otorgado por Bahamas en 2017, pero Susana C. no dio su brazo a torcer ante dichos argumentos.

Para la inspectora lo que hizo Shakira fue demostrar que el único requisito para obtener el certificado era comprar una casa con un alto costo porque al “superar cierto importe, se aceleran los trámites”.

La disputa que tuvo que enfrentar Shakira contra la inspectora no fue sencilla. De acuerdo con el informe, la barranquillera presentó los gastos de electricidad, luz, agua y televisión por cable de la casa de Nassau, pero de acuerdo con lo que afirma haber descubierto Susana C. los servicios eran pagados por una empresa y no los consumía ella, lo hacían los empleados que cuidaban de la finca.

Antonio de la Rúa, exnovio y exmanager de la cantante, sin querer ayudó un poco con el trabajo de la inspectora. Tras terminar su relación con la barranquillera y ser apartado de los negocios de la misma, el argentino demandó en New York a Shakira reclamando 100 millones de euros por contribuir a crear “la marca Shakira”.

De acuerdo con la publicación del diario español, la inspectora consiguió la declaración oficial de Antonio de la Rúa en la que afirmaba que él se quedaría con la casa de Bahamas y Shakira habría mandado a sus asistentes a recoger sus pertenencias.

De acuerdo con el informe, el papeleo dio muestras de lo “disimulado” de la residencia en Bahamas. Según la publicación, este tenía una mera “finalidad fiscal”.

Otro de los logros que se adjunta Susana es el poder identificar a cada miembro del núcleo íntimo de Shakira. Estos van desde sus padres, hermanos, asistentes, miembros de fundación Pies Descalzos hasta estilistas y personal de logística quienes la visitaban entre 2011 y 2014 en Barcelona provenientes de Estados Unidos.

El informe detalla que “si de verdad residía en Bahamas les era mucho más fácil visitarla en su residencia de Nassau”.