Andrea Legarreta da positivo a coronavirus / Vanidades

La mañana del último día de agosto, el programa Hoy arrancó con una mala noticia: Andrea Legarreta se contagió de coronavirus, según confirmó la conductora Galilea Montijo.

“Nuestra querida Andrea Legarreta se hizo una prueba de COVID. Salió positiva. Ella y su familia gracias a Dios se encuentran bien. Se siente mal con esta parte de que le duele el cuerpo, la cabeza… Gracias a Dios todo bien. Sabemos que va a estar bien. Hay que ser positivos”, dijo Galilea quien dio a entender que la conductora no tiene síntomas graves.

Sobre si el resto de los integrantes de la familia Rubín Legarreta están contagiados, Andrea aclaró que hasta el momento solo ella se ha realizado la prueba de detección, sin embargo, su hija Mía, tiene algunos síntomas como cansancio y dolor en el pecho.

Por su parte, hasta el momento Erik Rubín y su hija Nina no presentan ningún síntoma de la enfermedad.

"Yo pensaba que era un resfriado común y resultó que no. Los primeros días fueron como un resfriado, dolores en el cuerpo como la influenza. Fui a hacerme una prueba y me entregaron los resultados ayer por la noche".

"Erik no tiene ningún síntoma gracias a Dios, a las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien, Mía siente mucho cansancio y sintió un poco de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos obviamente tenemos que estar en cuarentena", agregó.

Galilea contó que Andrea Legarreta descubrió que se había infectado luego de realizarse una prueba de detección, misma que salió positiva.

Galilea también anunció que más adelante se enlazarían en vivo con su compañera para que diera los pormenores de su estado de salud. “Te queremos mucho, Andy”, dijo Paul Stanley, otro de los conductores.

Mientras, Andrea Legarreta publicó en su red social el mensaje: “Vamos con todo hermosuras!! ACTITUD!! #UnDíaALaVez”, junto estas frases: “Cada mañana recuerda: agradecer por despertar; bendecir el día que comienza; hacer afirmaciones positivas; pensar en positivo; pedir protección y compañía divina”.

Este es el primer caso de Covid-19 entre los conductores de Hoy quienes desde hace meses están divididos en dos equipos con el fin precisamente, de evitar contagios entre ellos. Hasta el momento este sistema de trabajo había funcionado bien para ellos, así como la productora de la emisión, Magda Rodríguez.

Pese al anuncio de que todos están infectados, en las stories de Instagram de Erik Rubín se ve al cantante conduciendo por una carretera en un coche descapotable, mientras saluda a sus followers.