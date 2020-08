Maurio Ochmann revela cómo ha sido su separación de Aislinn / La República

Durante los últimos meses, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han acaparado los titulares debido a su inesperada separación. Fue el pasado mes de marzo cuando la pareja rompió el silencio y, a través de un extenso comunicado en Instagram, anunciaron que estaban atravesando un momento difícil en su matrimonio.

Desde entonces, tanto Aislinn como Mauricio se habían mantenido al margen de dar declaraciones sobre su ruptura, hasta hace poco tiempo que la hija de Eugenio Derbez contó algunos detalles de su relación en su podcast, pero ahora fue Mauricio quien habló del tema desde su perspectiva.

En un live con su amigo Odín Dupeyrón, Ochmann abrió su corazón sobre su divorcio de Aislinn Derbez y confesó que, si bien ha sido un proceso muy complicado, esta situación les ha permitido aprender y sobrellevarla en los mejores términos por el bienestar de su hija Kailani.

"Aprendí la perspectiva y la visión de cómo sí te puedes separar bien, cómo sí puedes tener un vínculo padre de familia, de cómo sí se puede, porque generalmente estamos acostumbrados al pleito", comentó.

El protagonista de "El Chema" reconoció que se encuentra en una etapa de su vida llena de madurez y reconoció que, si su separación se hubiese dado en otro momento, no podría tener la claridad para tomas las decisiones correctas.

"Para mí hay un antes y un después completamente, desde haber estado evadiéndome, no solamente de mis responsabilidades y de mi vida, porque finalmente, digo, para la gente que no sepa, yo hace 13, casi 14 años, que dejé de evadirme con sustancias y con alcohol y ese tipo de cosas, porque decidí rescatarme y salvar mi vida", dijo.

Además, reconoció que este cambio de vida no hubiera sido posible sin la ayuda de Odín. "Siempre te lo voy a agradecer, por eso estaba diciendo que eres uno de los pilares o el pilar más importante de mi vida, porque realmente siempre me confrontas y me dices la verdad de frente, sin temor a perder la amistad, sin temor a que me vaya a enojar o a pesar de que salga yo corriendo", le dijo al escritor mexicano.

Mauricio habló sobre su pasado y confesó que su historia de vida lo colocó en un lugar donde comenzó a relacionarse de manera errónea.

"Yo venía de sentir que empeñaba mi alma en cada relación, ya fuera de amistad, ya fuera de pareja, yo sentía que empeñaba mi alma… hoy por hoy ya me cansé de los tacos de lengua, es como, no me hables, no me digas, demuéstrame con los actos", explicó.

En abril pasado, Mauricio sorprendió a sus 7.9 millones de seguidores en Instagram al hacer una profunda reflexión en la que compartió su deseo de vivir, disfrutar y seguir adelante.

Por su parte, Aislinn recurrió a su proyecto "La magia del caos" para compartir con su público algunos de los motivos por los cuales su relación con el papá de su hija llegó a su fin.

"Desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación, como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje", se sinceró.