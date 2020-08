Christian Nodal explica por qué dejó de seguir a Belinda y borró las fotos / Milenio

Christian Nodal se sincera: sí le molestan las especulaciones que hay alrededor de su romance con Belinda, pero está tan feliz que no lo afectan.

De hecho, tiene un anuncio para todos aquellos que los critican y atacan: "Es la mujer que yo amo y lo que digan los demás me vale madre. Yo estoy bien contentote".

El intérprete de regional mexicano tuvo un live en el que expresó su sentir sobre las críticas que su novia y él han recibido y condenó, sobre todo, los ataques dirigidos a ella.

“La verdad es que sí me molesta. Es una mujer y es increíble ver los comentarios de hombres hablando así de una mujer y pues es la mujer que yo amo, me duele. Y (también hay) mujeres hablando pésimo de otras mujeres, se me hace feísimo. Al final de cuentas yo creo que la gente no entiende que somos seres humanos y (que) el poder de las palabras hiere. Al final del día estamos en este medio y tristemente es lo que toca aceptar y actualizarse en esta nueva realidad”.

Te puede interesar: Por conflicto con paparazzi, Livia Brito queda fuera de telenovela

Nodal dijo que, incluso, los han seguido con drones con el fin de captarlos en la intimidad, cosa que tampoco le ha gustado.

Christian Nodal aclaró lo sucedido hace unas semanas cuando dejaron de seguirse en redes sociales y borraron sus fotos juntos.

"Le estaba haciendo una sorpresa a Beli antes de irnos a Punta Cana y lo que hice fue, literalmente, desaparecer de todos lados, no nos vimos durante un día entero y se armó un escándalo, [dijeron] que habíamos terminado. La gente va a hablar siempre. Al final de cuentas somos seres humanos. Mi reacción fue que yo sabía que había pedo y entonces no me metí a las redes”.