Belinda se sincera con Ricardo Montaner sobre su secreto de amor / TVyNovelas

La relación entre Belinda y Christian Nodal ha traído de cabeza a sus fanáticos.

Los cantantes, quienes se conocieron en el programa La Voz donde son coaches, no dejan de publicar mensajes románticos el uno al otro y hasta cantaron juntos, enamorando a la audiencia y hasta a los demás miembros del programa, entre ellos Ricardo Montaner.

Fue este último quien mantuvo una conversación sincera con Belinda, durante el episodio de las semifinales de la competición. Ambos han formado una bonita amistad con el pasar del tiempo, entre bromas y momentos desgarradores que han vivido dentro del programa.

"Yo me río contigo, como me río en mi casa. Con nadie jamás me he reído como contigo" le dijo Ricardo a Belinda, según informó Infobae. Luego de hablar sobre cómo inició la amistad, pasaron al tema del amor.

Te puede interesar: Karol G incendia Instagram con su perreo al ritmo del "conejo malo"

El cantante venezolano le preguntó a la mexicana sobre su relación más larga, ella respondió "El tiempo que más he estado con un novio es de tres años". La intérprete de Bella traición le preguntó si le habían roto el corazón, a lo que Ricardo respondió que no.

Explicó "Estoy perdidamente enamorado de la misma persona desde que me acuerdo. Este amor que tenemos hoy, es un amor criado por los dos", resultando esto en una sorpresiva confesión de Belinda, que hasta pone en duda su relación con Nodal.

La cantante y actriz dijo "Ojalá yo me case con alguien que hable así de mí, como tú hablas de tu esposa. Eso quisiera". "Te lo deseo profundamente", le respondió Ricardo Montaner.