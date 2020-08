Andrés García estalla en plena entrevista en vivo / El Democrata

El actor Andrés García se molestó y estalló contra los presentadores de un programa de televisión de Argentina e incluso terminó la entrevista que tenía con ellos.

El artista atendió a los conductores de la emisión llamada “Confrontados”, donde respondió a varias preguntas, entre ellas, sobre su relación con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, y la desaparición de Marcela Basteri.

Sin embargo, la conversación, que se realizó vía videollamada, tuvo algunos problemas de comunicación, ya que Andrés está en Acapulco. Por ello, el histrión le pidió a la presentadora, Marina Calabró, que le hablará más fuerte, porque “hay mucho viento y pasan aviones y helicópteros”.

La conductora accedió y afirmó que haría lo posible por hacerse entender. En cierto momento, durante la conversación, el actor pidió a uno de sus familiares que callar a los ladridos de unos perros, por lo cual no podía escuchar la entrevista.

García cortó la entrevista

Ante este suceso, los conductores del programa se rieron, ya que encontraron gracioso el sonido de los perros. Sin embargo, esto no le agradó a Andrés, quien pensó que se estaban burlando de él y por ello, estalló en cólera contra ellos.

"¿Qué pasó’ ¿Quién se ríe ahí? No me gusta que se rían de mí, eh. Como los payasos esos que están hablando”, expresó el actor.

Después, Calabró explicó que el hecho del ladrido de los perros les pareció simpático, una explicación que no convención al veterano artista, dio más gritos contra sus interlocutores y finalizó la entrevista de forma abrupta.

Te puede interesar: Selena Gómez mostró en su programa los estragos del lupus

"No me gusta el tono de esos payasos, señorita. A reírse de su mamá. Soy un hombre serio. Vamos a olvidarnos de esta entrevista”, espetó García.

Posteriormente, en una entrevista con el medio local “Teleshow”, Mónica Calabró explicó que le sorprendió la actitud de Andrés, afirmó que jamás hubo un intento de bromear o de ofender al actor. Agregó que, al ver en su casa la entrevista, la reacción del actor le apreció muy violenta.

"Me sorprendió mucho lo que pasó porque no le encontré pies ni cabeza a su reacción. Yo estaba tan desconcertada. No podía entender que él reaccionara así por nada. En el momento ni lo registré, pero después, cuando lo vi en mi casa, me doy cuenta de que fue muy violento. Me quedé angustiada”, afirmó la presentadora.