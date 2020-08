Natalia Barulich rompe el silencio tras polémica con Maluma / LA GRANDE DE TABASCO

La semana pasada, Natalia Barulich se hizo tendencia en el mundo, todo porque al parecer su nueva pareja, el futbolista Neymar, se habría burlado del cantante colombiano Maluma, y como todos saben, la modelo mantuvo un polémico romance hace dos años.

Y es que al parecer, en su reciente disco, Maluma lanzó una canción llamada Hawái, la cual muchos aseguran es un tema dedicado a su ex Natalia Barulich, pues en la historia del video cuenta como su mujer le fue infiel. Además del parecido entre la modelo croata-cubana y la chica del clip.

Al parecer Neymar se enteró sobre lo que la gente comenta sobre la canción del colombiano, que la semana pasada el futbolista brasileño subió una Story donde sale cantando el tema de Maluma, el cual presuntamente está dedicado a la modelo croata-cubana.

"Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones”, canta el futbolista

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

El escándalo se hizo tan viral que, la misma Natalia Barulich, ya salió a dar una breve declaración en su cuenta de Instagram, donde escribió, “Who wants to know the true story? ( ¿Quién quiere saber la historia real?)”, a lo que fans aseguran que la joven está apunto de hablar sobre todo lo que pasó.

Y aunque el mismo Maluma, ya dijo que Hawái no es un tema dedicado ni inspirado en ella, se desató tanta información, que incluso, algunas admiradoras del cantante atacaron tanto a Neymar como a Natalia.

Es por esto, que ante lo publicado por la joven en su Instagram, algunos señalan que ella estaría preparando su versión de los hechos, ya que anteriormente, cuando recién terminó la relación con Maluma, ella declaró que siempre fue muy tóxico.