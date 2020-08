Sebastián Yatra se divierte en Miami sin Danna Paola

Foto: Referencia

El colombiano Sebastián Yatra ha compartido en sus redes sociales momentos de fiesta, pues en su estancia en Miami donde recientemente se presentó en los Premios Juventud, se le ha visto rodeado de amigos y amigas, con quienes se le ve divertido bailando, bromeando y promocionando su música.

Te puede interesar:Jennifer López muestra su apoyo a su sobrino transgénero

Pese a que Danna Paola, con quien recientemente lanzó un nuevo sencillo titulado No bailes sola, también estuvo unos días en la ciudad de Florida, Yatra no ha convivido con ella tanto como con quien sí aparece en sus publicaciones, o al menos no se ha mostrado ante la cámara de su celular, quizá en un intento por acallar los rumores que los señalan como una pareja de enamorados.

El colombiano causó revuelo en las redes sociales luego de haber compartido distintos videos, en uno de los cuales en que aparece protagonizando un baile acompañado de la influencer y conductora de televisión Lele Pons.

Fue en su cuenta de Instagram donde Yatra ha compartido videos para promocionar su más reciente lanzamiento, el tema ¿A dónde van? Y fue con la también modelo venezolana con quien protagonizó un clip donde aparecen juntos en un muelle con el mar de fondo.

Él sin camisa y ella en traje de baño se les ve bailando el tema donde finalizan con un romántico acercamiento, a punto de darse un beso, lo cual desató una ola de opiniones divididas.

Romántico acercamiento

“#ADóndeVan a parar los besos cuando se dan? @lelepons Voy a estar compartiendo los suyos! #ADóndeVanChallenge”, escribió el famoso en la postal para animar a sus seguidores a participar.

Inmediatamente los comentarios por parte de los fans de ambos personajes quedaron divididos entre quienes piropearon a la pareja de amigos e incitaron a un romance; mientras que otras personas se dedicaron a burlarse de Danna Paola, asegurando que “ya le habían robado el corazón” del popular reggaetonero.