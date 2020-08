Maribel Guardia revela secreto de la vida de Juan Gabriel / Telemundo

Durante un encuentro con la prensa, la actriz y cantante costarricense, Maribel Guardia, tuvo la oportunidad de recordar los inicios de su carrera en México y el apoyo que recibió por parte de Juan Gabriel.

"Cuando empecé a hacer palenques, yo le abría el show también a Juan Gabriel. Entonces, un día estábamos en un camerino y me soltó algunos elogios?", mencionó la artista.

De igual manera, la intérprete de Televisa negó que 'El Divo de Juárez' le pidiera tener un hijo con él, pero contó que tuvo la oportunidad de saber que Aida Cuevas si vivió esta situación en algún punto de su vida.

"A mí jamás en la vida me echo ese cuento, pero sí sé que a otras compañeras sí. Aida me lo contó hace muchos años, ella me lo contó", agregó Guardia.

Además, la conductora de televisión comentó que nunca estuvo dentro de sus planes el tener otro bebé, pues se enfrentó a distintos retos antes y después del nacimiento de su único hijo, Julián Figueroa.

Por último, Maribel Guardia no quiso caer en el juego de las comparaciones y destacó el trabajo como compositores de Juan Gabriel y Joan Sebastián.

Posa sensual en Instagram

Maribel Guardia es una de las artistas que durante este tiempo de contingencia ha estado muy activa en sus redes sociales, en donde se ha dedicado a brindar mensajes de motivación a sus seguidores, hace unas horas compartió una fotografía en la que presumió su sensual figura.

La actriz ha sido reconocida por su belleza durante años, es por eso que por medio de su cuenta de Instagram, la artista publicó una imagen en la que luce ropa deportiva de color amarillo, pero mostrando parte de su marcado abdomen.

Ha sido por medio redes sociales que la cantante ha compartido desde sus 'looks' innovadores hasta las rutinas de ejercicio que ha estado haciendo en este tiempo que no puede asistir al gimnasio, aun así Maribel ha logrado mantener su figura.

La puertorriqueña compartió una relación muy reconocida con el cantante Joan Sebastián, de hecho fueron una de las parejas más importantes del espectáculo, pero todo esto terminó cuando el interprete de "Eso y mas" le fuera infiel a la actriz.