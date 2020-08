Paris Hilton revela que sufrió abusos en escuela / Page Six

Paris Hilton, una de las celebridades más conocidas en el espectáculo estadounidense, se presentó a una entrevista con la revista People y, en ella, relató el drama que vivió durante once meses, cuando en 1998 sus padres decidieron enviarla a un internado para que sea criada “correctamente”.

“Era muy fácil escabullirme e ir a clubes y fiestas. Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me castigaban quitándome mi teléfono celular, quitando mi tarjeta de crédito, pero no funcionaba. Todavía saldría por mi cuenta”, recordó Paris Hilton durante la entrevista.

Ante ello, Rick y Kathy Hilton decidieron poner a su hija mayor en un internado para que “calmara” su rebeldía. Los empresarios inscribieron a Paris en la Provo Canyon School, una de las escuelas más famosas de Nueva York debido a la estricta disciplina que imponían.

Paris Hilton confesó que en dicho centro cometieron varios abusos en su contra tanto físicos como psicológicos.

“Sabía que iba a ser peor que en cualquier otro lugar (…) Se suponía que iba a ser una escuela, pero las clases no eran el foco en absoluto. Desde que me despertaba hasta que me iba a la cama, pasaban todo el día gritándome en la cara, era una tortura continua. El personal decía cosas terribles. Constantemente me hacían sentir mal conmigo misma y me intimidaban. Creo que su objetivo era quebrarnos. (...) Querían infundir miedo en los niños para que tuviéramos demasiado miedo para desobedecerlos”.

Estos terribles actos que la celebridad denunció le provocaron serios problemas. “Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días. Era tan miserable. Me sentí prisionera y odié la vida”, contó.

Asimismo, Paris Hilton señaló que sus padres no le creyeron cuando les informó sobre los abusos en su contra.

“Realmente no podía hablar con mi familia, tal vez una vez cada dos o tres meses. Estábamos aislados del mundo exterior. Y cuando traté de decírselos una vez, me metí en tantos problemas que tenía miedo de volver a decirlo. Así que mis padres no tenían idea de lo que estaba pasando”, señaló.

Tras esta experiencia, Paris Hilton aseguró que usará su voz para eliminar aquellos centros donde hay abusos contra los niños.

“Quiero que cierren estos lugares. Quiero que rindan cuentas. Y quiero ser una voz para los niños y ahora los adultos de todo el mundo que han tenido experiencias similares. Quiero que se detenga para siempre y haré todo lo posible para que esto suceda”, finalizó.