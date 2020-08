¡Otra más! Acusan a Livia Brito de robar el celular a una niña / Noticias ZMG

Las cosas parecen empeorar para la actriz Livia Brito, pues ahora fue señalada por presuntamente robar el celular de una niña que la grabó durante la agresión perpetrada contra el fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, Quintana Roo.

La grave acusación fue emitida por Juan del Rosal, político a quien la intérprete le pidió “desaparecer” las pruebas del escándalo que protagonizó.

Cabe recordar que en julio pasado Ernesto Zepeda dio a conocer lo ocurrido e interpuso una denuncia contra la cubana, quien en un primer momento mintió y negó los hechos.

Los meses que siguieron a esa revelación han sido de mucha polémica, sobre todo porque se filtró una conversación donde Livia Brito le pide a Juan del Rosal borrar toda evidencia que la vinculara con la agresión al fotógrafo.

Por si fuera poco, el político expresó que la actriz presuntamente también está acusada de robar el celular de una niña que la filmó en Cancún.

“Ella quería borrar evidencias para no tener complicaciones y buscar las formas de arreglar su problema de ese momento que ella me niega a mí, a su empresa, a los medios, al personal, a la gente que agredió y al mismo fotógrafo”, refirió el sujeto en entrevista con Ventaneando.

Además de aclarar que no tiene ningún tipo de relación sentimental con Livia Brito, Juan del Rosal negó tener influencias o algún cargo relevante para poder ayudar a la cubana a librar la justicia.

“Quería limpiar su imagen y al final [confesó] que si lo había cometido [la agresión contra el fotógrafo], que qué podía hacer. Yo le recomendé reunirse con el fotógrafo y llegar a un acuerdo. Yo no tengo ninguna autoridad para borrar absolutamente ninguna evidencia que ella haya cometido (…)”, sentenció.

Asimismo, expresó que se acaba de enterar que la mujer de 34 años está señalada por supuestamente robar el celular de una menor de edad.

“Ella tenía mucho miedo de que el hotel la demandara, había mucho ruido en esas 24 horas y no está grabada más que por los huéspedes. Intentó resolver el problema y no le salió y me acabo de enterar el día de hoy, que es lo que más molestia me da, que le robó un teléfono a una niña”, aseguró.