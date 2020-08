Verónica Castro habla sobre la polémica de Cristian Castro / La República

Verónica Castro reapareció en público a través de una entrevista virtual con la conductora Janett Arceo y durante su plática salió al tema la controversia en la que se ha visto envuelto su hijo Cristian, quien ha sido señalado de haberla golpeado y en general, de ser un hombre violento.

Luego de que Gabriela Bo, ex esposa de Cristian, y la conductora Yolanda Andrade compartieran la misma opinión del famoso cantante, Vero replicó:

“Sí duelen bastante… me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que les toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas, pero yo digo, ¡que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia!", agregó.

“Hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás; hay que usar tapabocas, pero no nada más por el coronavirus; nada más entiendan, la gente tenemos catarro, y acuérdense que el pez muere por su boca, no hables, si no tienes nada bueno qué decir o dices puras pendejadas, mejor no digas nada”.

Verónica Castro aprovechó el espacio para replicar a Gabriela Bo y Verónica Andrade subrayando: “Que se busquen una vida, porque parece que no tienen ni vida. A veces digo ‘¿qué no tendrá nada que hacer la gente?’, yo tengo muchas cosas qué hacer todo el día, limpiar, lavar, tender… algo de provecho. Yo les pido: cállense ya. Si no saben, no hablen, no tiene caso”.

Finalmente, la conductora y actriz habló del duro momento que tanto ella como Cristian vivieron tras la muerte de su mamá, Socorro Castro.

“Sufrí mucho con lo de mi mamá, y entiendo a mi hijo que lo sigue sufriendo porque prácticamente era la mamá que lo cuidaba, ella sí le daba mamadera de bebé y de grande, yo también quisiera, y que no hagan de la boca chiquita porque a todos les metieron la mamadera y todavía la siguen usando”, aseguró.