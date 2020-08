Evaluna Montaner responde a fans sobre su supuesto embarazo / Minuto30.com

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry no han parado de ser tendencia en las redes sociales debido a los fuertes rumores que aseguran que la pareja estaría esperando su primer bebé, luego de seis meses de casados.

Ante dicha controversia, Evaluna decidió aclarar el mal entendido en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, la respuesta de su esposo no convenció a sus seguidores, pues la venezolana aprovechó la interacción para cuestionárselo a él.

“¿Qué si estoy embarazada?”, a lo que Camilo solo sonrió y volteó su rostro para taparlo con la almohada. Debido a su reacción y la posible duda que esto podría causar, la actriz agregó un “no” y al final expresó entre risas “la gente cree que sí, no”.

Pero como era de esperarse, los internautas creyeron más en la respuesta del cantante y crecieron aún más los rumores, ya que en una pasada ocasión la pareja reveló que desea tener siete hijos.

Por esta razón, Evaluna aprovechó una transmisión En Vivo para ponerle fin a su supuesto embarazo.

“No, no estoy embarazada. He estado comiendo mucho en esta cuarentena, no mentiras la verdad estaba muy juiciosa (…) y lo sigo, pero ahora me tomo un vinito de vez en cuando, me como un chocolatico por ahí. Estoy un poco más relajada, pero la verdad es que logre muchas cosas que quería con mi cuerpo y estoy muy feliz por eso”, aseguró aclarando la razón de su pancita.