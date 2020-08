Aseguran que Érika Buenfil se hizo unos arreglitos y retoques estéticos

Aseguran que Erika Buenfil se hizo unos arreglitos y retoques estéticos / El Universal

Érika Buenfil es, sin duda alguna, una de las mujeres más bellas del espectáculo, con 56 años, nos ha demostrado que la edad es solo un número.

Recientemente, la guapa actriz quiso consentirse un poquito y se sometió a algunos arreglitos y retoques estéticos para verse aún más espectacular de lo que ya es.

A través de sus redes sociales, la reina del TikTok contó a sus más de 9 millones de seguidores que acudió a una clínica en la Ciudad de México para realizarse algunos retoques.

"Vine a que me consientan, me van a desmaquillar, me van a hacer facial y bótox que ya me urge. Me van a hacer todo lo que se tenga que hacer, ¿sale?”.

Erika compartió que se realizó el procedimiento estético y mientras se grababa, el cirujano le inyectó una sustancia que parece ser bótox:

"Me está poniendo bótox para que vean que si me pongo bótox”.

¿Es millonaria por TikTok?

Érika se ha convertido en una de las actrices favoritas del público mexicano, incluidas las generaciones más jóvenes quienes, gracias a sus divertidos videos, lograron hacer clic con la guapa famosa.

Te puede interesar: Rafael Amaya reaparece en redes imitando a "Aurelio Casillas"

Aunque actualmente la actriz no se encuentra trabajando en algún proyecto, después de que Televisa le informara que no le renovaría su contrato, al parecer dicha situación no le causa preocupación a Buenfil, pues de cuerdo con una revista de espectáculos, la actriz estaría generando dinero a través de su cuenta de TikTok.

En su perfil ya suma 9 millones de seguidores, y según la revista, esto representa un ingreso promedio de un centavo de dólar por cada seguidor, es decir, equivaldría a más de 50 mil dólares, o bien más del millón de pesos.

No obstante, Buenfil desmintió el rumor publicando en su cuenta de Twitter que ella no gana nada por hacer contenido en TikTok.