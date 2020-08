Vanessa recordó a Kobe Bryant con emotivo mensaje por su cumpleaños / Yahoo Noticias

Este 23 de agosto es el primero desde hace 42 años en el que Kobe Bryant no soplará las velas de su cumpleaños. Con este motivo, su viuda, Vanessa Bryant, lo recordó y no solo a él, sino al legado que dejó.

La estrella de la NBA perdió la vida junto a su hija Gigi en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero, una tragedia que dejó en shock a todo el mundo.

Desde entonces, Vanessa ha honrado su memoria y la de su hija a través de las redes sociales, donde siempre recuerda con amor a sus seres queridos. En un día tan especial, la felicitación de cumpleaños no podía faltar.

"Para mi bebé. Feliz cumpleaños. Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar", comenzó el texto en su cuenta oficial de Instagram.

"Ojalá Gigi y tú estuvieran aquí para celebrarte. Desearía poder hacerte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi. Extraño tus grandes abrazos, tus besos, tu sonrisa, tu risa profunda y ruidosa. Extraño burlarme de ti, hacerte reír y hacer estallar tu burbuja. Te extraño sentado en mi regazo como mi bebé grande que eras. Pienso en tu ternura y paciencia todo el tiempo. Pienso en todo lo que harías en situaciones para ayudarme a lidiar con todo lo que se me presenta”, continuó el emotivo post.

"Gracias por crecer conmigo y enseñarme a ser fuerte. Extrañamos enormemente tus gestos reflexivos y la manera increíble en que nos hiciste sentir a todos. Me imagino tu sonrisa y tus amplios abrazos de bienvenida a diario. Dios, los extraño mucho a los dos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente destrozada por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más", agregó.

"Yo no soy la fuerte, ellas lo son. Son fuertes y resistentes. Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darles la bienvenida a ti y a Gigi a casa. Estoy enojada por no irme primero. Siempre quise ir primero para no tener que sentir este dolor de forma egoísta. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo", apuntó.

"Hay tantas cosas que me gustaría poder contarte y mostrarte a ti y a Gigi. Tantas cosas que ambos estarían felices de ver y de las que serían parte. Tantas cosas de las que estarías orgulloso. Estoy tan agradecida de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a ti. Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a ti. Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo. Sé que mi Gigi te está celebrando como siempre lo ha hecho en nuestros días especiales. ¡Extraño mucho a mi princesa pensativa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños, mi amor. Te amo por ahora, por siempre y por siempre”, finalizó. Además, Vanessa agregó el hashtag de "amor eterno", un icono de pastel, uno de un corazón, y el número 42.

Como era de esperarse, la publicación de la viuda del basquetbolista rápidamente se llenó de amor y hasta el momento acumuló más de un millón de likes; también de cientos de comentarios en lo que llenan de cariño a la familia del fallecido Kobe, entre ellas figura el de Khloé Kardashian, quien escribió, "¡V, eres tan fuerte! ¡Qué valiente eres por tus hijas! Tu carta a tu rey es más que hermosa. Rezo por ustedes, chicas, hoy y todos los días. ¡Te quiero! Feliz cumpleaños celestial a tu rey".

Sin duda alguna, la triste partida de Kobe y Gianna dejó un vacío imposible de llenar en las vidas de Vanessa y sus tres hijas, razón por la cual la viuda del estadounidense decidió rendirles un homenaje muy significativo y especial con este post.