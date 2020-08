Hijo de Camilo Sesto recae de nuevo en las drogas / La Tercera

Desde la muerte de Camilo Sesto, Lourdes Ornelas advirtió sobre las fuertes adicciones que padece su hijo en común, Camilo Blanes, heredero universal del cantante español.

Blanes, de 36 años, decidió mudarse a Madrid por la inseguridad que se vive en México, sin embargo y de acuerdo con declaraciones de su mamá, tiene la intención de regresar al país para controlar sus adicciones.

La situación de Camilo Blanes quedó expuesta en una transmisión en vivo que hizo en estado inconveniente, situación ante la que Lourdes no fue indiferente y de inmediato se traslado a Madrid para estar con él.

“Yo estoy muy pendiente de Camilo en México. Estoy totalmente pendiente, pero no puedo seguirlo por la calle, tiene 36 años. En México he tomado medidas fuertes, ha estado dos veces ingresado, de agarrarlo y meterlo en una camioneta. He estado pendiente cada día, como he estado pendiente de sus discos”, aseguró Lourdes en entrevista para el programa español Sálvame.

La mamá de Camilo reveló que su problema con las drogas empezó cuando vivía en España con su papá.

“No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Él llegó muy mal a México. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado”, dijo.

“Llevamos mucho tiempo con esto. En México sé cómo solucionarlo, aquí se me viene encima. Yo no voy a vivir con mi hijo, vine a cuidar a mi hijo. Mi amiga me llamó cuando transmitió en directo y me fui corriendo para Madrid. Llegué y mi hijo estaba dormido. Me quedé allí. Hablé con él, es un tema recurrente”.

Recordemos que Camilo Blanes es el heredero universal de una fortuna valuada en 8 millones de euros, un aproximado de 172 millones de pesos mexicanos, según reportó el diario El País.

Pero eso no es todo, a esta exorbitante cifra, que en un principio se estimaba en 4 millones de euros, se le deben añadir tres propiedades inmobiliarias, una sociedad de bienes raíces y las regalías por el trabajo de su papá, es decir, 400 mil euros al año, unos ocho millones de pesos mexicanos , lo suficiente para tener una vida bastante cómoda a los 36 años que tiene Blanes .