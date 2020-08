Ricardo Montaner a Evaluna: “Lo que sea que te hagas, serás hermosa” / Infobae

Tan solo unos días después de celebrar su 23 cumpleaños por todo lo alto, Evaluna, hija del famoso cantante Ricardo Montaner, ha decidido estrenar su nueva edad con un radical cambio de look que no está dejando indiferente a nadie.

Fue la semana pasada cuando la esposa del colombiano Camilo Echeverry publicó una imagen que revelaba su nueva apariencia.

Ahora uno de los lados de su cabello es rubio platino, un color que contrasta con su color natural de pelo.

La imagen se llenó de todo tipo de halagos por parte de sus millones de followers. Sin embargo, no pasó lo mismo con la última publicación que compartió con su nuevo peinado...

Compuesta por dos fotografías, Evaluna compartió un post en el que posaba para la cámara con una coleta. A simple vista parece que se ha rapado la parte de su cabeza que ahora es rubia, algo que ha provocado confusión entre muchos usuarios.

Te puede interesar: Anuel AA sorprendió con nuevo tatuaje ¿En qué parte del cuerpo se lo hizo?

Precisamente por esto, el tablón de comentarios se ha llenado de críticas a las pocas horas tras su publicación y es que muchos de los usuarios que siguen a la joven cantante de 23 años no están felices con la equivocada idea de que se ha rapado parte de cabello.

"¿Dónde está la Evaluna que cantaba canciones de Dios?", "Tan mal has quedado que tus hermanos tienen que opinar para que no te digan la verdad de cómo te ves. Antes tan natural y hermosa y ahora mejor no opinar", "Sorry Evaluna, pero se te ve pésimo, con ese look te cálculo 39 años y además se fue lo dulce y tierna" o "Solo le faltan los tatuajes, qué cambio ha dado después de casarse", son algunos de los comentarios.

A pesar de todas las críticas que le han llovido, su padre y hermanos han salido en su defensa en el mismo tablón. "Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre", defendió el famoso intérprete para acallar así los comentarios negativos.