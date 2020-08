Laura lloró a ejecutivo de Televisa para que Soto retire denuncia en su contra / Ella

Tras darse a conocer que Irina Baeva y Gabriel Soto denunciaron penalmente a la peruana Laura Bozzo por difamación, la conductora de “Laura sin Censura” habría buscado a un importante ejecutivo de Televisa para pedirle ayuda en el caso.

Así lo revela hoy Alex Kaffie en su columna para un diario de circulación nacional, en donde afirma, Bozzo, habría llorado y pedido la ayuda de un ejecutivo para que Gabriel e Irina retiren la denuncia por difamación en contra de Laura.

"Las lágrimas de Laura Bozzo surtieron efecto en el poderoso ejecutivo de Grupo Televisa. Sí, los sollozos de esa mujer causaron en él lo que buscaba: compasión y ayuda. Me entero que Larva de América recurrió a un importante mando de la televisora de San Ángel para que pedirle meta paz en el lío legal en el que se encuentra”.

El periodista de espectáculos además, detalla que Laura habría buscado a un ejecutivo de la televisora tras enterarse el lunes, de la denuncia por difamación que la pareja entabló en su contra, lo que provocó que el directivo instara a Gabriel Soto a retirar la denuncia en contra de Bozzo:

Te puede interesar: Madonna celebra sus 62 años en Jamaica con su novio e hijos

"Es por eso antier Gabriel Soto recibió la sugerencia, por parte de ese alguien de arriba de Televisa, de retirar la demanda contra la conductora. “Deja a Laura Bozzo tranquila”, le pidió el mediador. ¿Acatará el actor lo que su jefe le sugiere o va a seguir adelante en su lucha por limpiar el nombre de su mujer? Antes de finalizar le digo que desconozco si Irina Baeva ha recibido también la misma sugerencia”.

¿Qué dijo Laura Bozzo que provocó esta denuncia?

Luego de que cancelaran la participación de Irina Baeva en la conferencia “Arriba Eva” en el marco del Día de la mujer, Laura Bozzo lo celebró en pleno programa en vivo.

Bozzo comentó que no considera a la actriz rusa como un ejemplo para el género femenino por, supuestamente, entrometerse en el matrimonio que estaba conformado por Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

“Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, arremetió la conductora peruana en el programa El Gordo y la Flaca.

En su espacio llamado “Laura opina”, aprovechó para cuestionar:

“¿Cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas?”.

Además, señaló que una mujer debe amarse lo suficiente para “hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”.