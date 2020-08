La razón de Florinda Meza para no tener hijos con Chespirito / Tweet Per Second

Florinda Meza confesó por qué nunca tuvo un hijo con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, y sus declaraciones sorprendieron a todo el mundo.

En entrevista para el programa de espectáculos “De Primera Mano”, la primera actriz respondió que esta conversación la tuvo en innumerables ocasiones con Chespirito:

"A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y él no podría cargar una con el peso de la culpa de amar menos a los otros, y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”.

¡#FlorindaMeza habla de por qué no tuvo un hijo con #Chespirito y revela si fue decisión de él! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/uE2PkvCQIy — De Primera Mano (@deprimeramano) August 17, 2020

Florinda Meza aseguró que en aquellos tiempos era muy mal visto “tener una relación así”. “Era criticado en la prensa, en las casas, por la sociedad, pero ahora hasta ventilan sus intimidades”, confesó la actriz, pero, aseguró, no se arrepiente de su relación con el comediante:

"Yo ya sabía, nadie me forzó, él me cortejó, o caí por el romance, porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Cuando vio que yo me le iba, cuando vio que tenía que cerrar la brecha del cortejo, porque sino me le iría, estuve a punto de irme porque tuvimos muchos conflictos en esa época”.

Florinda Meza también contó a dicho programa de Imagen Televisión que está agradecida por la forma en que Roberto Gómez Bolaños la amó:

"Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”.