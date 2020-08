Greeicy responde a los que critican su felicidad en redes / Pinterest

Greeicy Rendón no se aguantó más y decidió responder, con un fuerte y sentido mensaje, a las personas que la critican por mostrarse feliz en las redes sociales ante la situación que se está viviendo actualmente en el mundo.

Tras su exitosa presentación en los Premios Juventud, donde le rindió un homenaje a Selena Quintanilla junto a Danna Paola, Natti Natasha y Ally Booke, Rendón decidió abrir su corazón e invitar a sus 'haters' a simplemente amar y sonreír ante las adversidades.

Con una foto mirando al horizonte, Greeicy escribió su profundo y reflexivo mensaje:

“Perdón si les incomodo por sonreír en tiempos difíciles... Créanme que sé de todo. No se necesita ser tan culto para darse cuenta de las horribles noticias a diario, de la violencia, la mentira, la indiferencia etc, etc, etc... de la situación que el mundo está viviendo y del cual todos hacemos parte”, inició su texto.

Asimismo, les dejó claro que la mejor solución siempre será sonreír.

“Pero sonreír no me cuesta ni me hace menos consciente, y al contrario sí me suma, me hace sentir mejor. El amor te hace sonreír y cuando digo amor no estoy queriendo decir que todo es perfecto... simplemente que cuando hay amor, las cosas siempre buscan un mejor camino, una mejor salida”, expresó.

Por último, finalizó su mensaje con lo que ella considera cliché, pero a la vez muy cierto: “El mundo necesita más amor”.

Greeicy, unas horas más tarde, publicó una imagen con la frase “Me dueles Colombia”, refiriéndose a los hechos de violencia que han estado ocurriendo en nuestro país los últimos días.

“La real y eterna pandemia ¿Cuántos más?” se cuestionó.