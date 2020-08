Critican a Evaluna en redes por su extravagante cambio de look / Studio 92

Evaluna Montaner se sometió a un cambio de look y mostró el resultado en sus redes sociales. Sin embargo, al ver que muchos empezaron a criticarla, decidió dejar un contundente mensaje en Instagram.

En la publicación, muchos usuarios expresaron su preocupación debido a que pensaban que la esposa de Camilo se había rapado la cabeza.

En las imágenes, Evaluna Montaner aparece con el cabello negro en la parte superior, pero por el filtro aparenta no tener cabello en lo que resta de su cabellera.

“Por un momento noté que te habías raspado a los costados, casi me agarra un infarto”, “Porque, te hiciste ese corte así”, “Te ves rapada de un lado y no te queda”, “Pensé que se había rapado hasta que vi bien”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Te puede interesar: Afirman que Livia Brito pidió ayuda a político para borrar pruebas de sus delitos

La novia de Camilo Echeverry aclaró las dudas a sus fans con un fuerte mensaje, dirigido también a sus detractores. “Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio amigos, no me rapé. Pero si me rapo y ¿qué?‘”, expresó la joven cantante en una historia de la red social.

En una anterior publicación, Ricardo Montaner reaccionó al ver el cambio de look de su hija. “Pero Dios”, expresó el cantante de baladas.

¿Quién es Evaluna Montaner?

Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez es una conocida cantante y actriz de origen venezolano, quien, además, es hija del famoso cantautor Ricardo Montaner. La artista también es la hermana menor de Mauricio y Ricardo Montaner, quienes conforman el dúo pop Mau & Ricky.