Famosos que encontraron el amor en las redes sociales

Foto: Estos famosos se enamoraron por redes sociales/Infobae

Desde flirtear por Twitter hasta DM, las celebridades son como el resto de los mortales a la hora de buscar pareja, pero con millones de followers en las redes. Muchos famosos de Hollywood que han utilizado las redes sociales para encontrar el amor, ya sea con un mensaje directo, unos “Like” o un sutil tuit para llamar la atención de la persona deseada.

Por ejemplo, la actriz de “This is Us” Mandy Moore con un posteo en Instagram logró conocer a su actual marido, Taylor Goldsmith, y en el caso de Ricky Martin, significó enamorarse del padre de dos de sus cuatro hijos. En esta época, donde las aplicaciones de citas y las redes sociales prácticamente lo gobiernan todo, puede ser bastante difícil encontrar el amor verdadero, incluso para los artistas.

Twitter o Instagram ya no son solo un espacio solo para opinar sobre un tema de actualidad o para compartir bonitas fotos, sino el lugar perfecto para coquetear. En muchos casos las celebridades no rehuyen hacer públicos sus movimientos. Algunos incluso han ido tan lejos como para conquistar abiertamente a un compañero de profesión.

Las parejas del momento no se conocieron a la antigua. Ahora, algunos podrían decir que las relaciones que comienzan a florecer en la red pueden no tener mucho futuro. En ciertos casos, esto es cierto, pero ha habido algunos romances en el mundo del entretenimiento realmente exitosos que comenzaron online y terminaron en el “sí, quiero”.

Sophie Turner y Joe Jonas

Sophie Turner, de 24 años, reveló a la revista Harper’s Bazaar que conoció a Joe Jonas después de que él le enviara un mensaje privado a través de Instagram. “Teníamos muchos amigos en común y llevaban mucho tiempo tratando de presentarnos”, dijo la estrella de “Game of Thrones” a la publicación. “Nos seguíamos en Instagram y me envió un mensaje directo un buen día, así de la nada”. Así comenzó la historia de amor entre el cantante y la actriz en 2016.

El resto es historia. Inicialmente, intentaron mantener su relación fuera del ojo público hasta que enero de 2017 publicaron su primer foto juntos en la red social que los conectó en un principio de la relación. Tras un noviazgo de casi tres años, la pareja contrajo matrimonio en Las Vegas y París en 2019. En julio se convirtieron en padres de una niña que llamaron Willa y se convirtieron en una familia de tres.

Dua Lipa y Anwar Hadid

Durante una aparición en “Watch What Happens Live with Andy Cohen” en mayo de 2020, la cantante Dua Lipa revela que un DM fue el comienzo de su relación con su novio, el modelo Anwar Hadid, el hermano menor de las famosas Gigi y Bella Hadid.

Respondiendo a la pregunta de Cohen sobre si alguna vez le había enviado un mensaje a una celebridad en las redes sociales, la artista hizo una inesperada confesión al contar que su romance con Anwar comenzó gracias a que ella le envió un mensaje directo por su cuenta personal de Instagram, y desde ahí comenzaron a hablar muy seguido hasta que surgió el romance. “Tengo que hacer una confesión, yo le mandé un DM a Anwar quien ahora es mi novio. Definitivamente lo hice”. Aunque admite que se habían conocido antes, la británica de 24 años confirma que las cosas realmente sucedieron por chat.

Ricky Martin y Jwan Yosef

“Me voy a casar con él”, fue lo primero que pensó Ricky Martin cuando conoció en persona a Jwan Yosef, el artista sueco-sirio radicado en Londres, con quien había entrado en contacto por Instagram. La historia de amor entre ellos comenzó con un ida y vuelta en la red social. Como gran coleccionista de arte, Ricky había estado buscando arte en la plataforma y dio con el perfil de Yosef. El cantante tomó valor y le escribió en privado.

“Estuvimos hablando como seis meses sin escucharnos la voz. Y luego un día fui a Londres y lo conocí. Y se acabó el juego”, recordó el intérprete en una entrevista radial en 2017. El flechazo ocurrió en el momento en que se vieron. “Se me cortó la respiración cuando lo vi”, reconocía el boricua. Fue ahí cuando supo que quería casarse con él.

Durante su paso por el show de Ellen en noviembre de 2016, Martin habló sobre la forma poco convencional que le propuso casamiento. “Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir ‘quieres casarte conmigo’ dije ‘¡tengo algo para ti!’”, recordó emocionado en su entrevista con la presentadora. “Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿cuál es la pregunta?’. ‘¿Quieres casarte conmigo?’ le volví a decir, y eso fue todo”.

Para continuar con el romance, Ricky y Jwan decidieron mudarse a Los Ángeles para vivir juntos. La pareja contrajo matrimonio en absoluto secreto en el año 2017.

El 31 de diciembre de 2018 Martin y Yosef anunciaron en nacimiento de su hija, Lucía, y en octubre de 2019 nacía su segundo hijo, Renn. Sobre su familia, integrada por los gemelos Valentino y Matteo, nacidos en 2008 y de Lucía y Renn, de dos y un año, respectivamente, Martin afirma que no descarta ampliarla en un futuro cercano.