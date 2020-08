Nodal y Belinda: No se acabó el amor, fue un malentendido

Foto: Belinda y Nodal durante la Voz/Instagram.

Los seguidores de Belinda y de Christian Nodal amanecieron preguntándose porqué el interprete habría borrado el video musical con la canción que le dedicó. Resulta que Nodal borró el video y dejó de seguir a Belinda en sus redes sociales y también borró el contenido que tenía con ella. Esto llevó a que muchos de los fans de la pareja pensaran que la relación habría terminado de una forma abrupta.

Te puede interesar: ¡Anahí derrite las redes con nuevas imágenes de su pequeño Emiliano!

Belinda, por su parte, no borró ni cambió ningún tipo de contenido en sus redes sociales, por lo que los seguidores quedaron confusos ante porqué sólo la parte de Nodal habría borrado los videos y las fotos, aunque poco después se dio a conocer la teoría de que únicamente los habría puesto bajo la categoría de “privados” y a esto se debe que todos los otros usuarios no pudieran ver el video.

Fue por esto que los usuarios decidieron hacer tendencia una vez más a la pareja con el fin de dar a conocer que el romance podría haber terminado y para que los artistas aclararan si de verdad había finalizado la relación. Pero Belinda no respondió ninguna de las preguntas a sus seguidores. Nodal, por su parte tampoco ha dado ninguna aclaración acerca del suceso.

Entre las reacciones más sorprendentes y chistosas se encuentra la de su compañero, el comediante “El Capi” Pérez, quien desde el principio hizo algunos comentarios en las redes sociales de Belinda y Nodal quienes al parecer no recibieron de una buena forma los chistes. El día de hoy también publicó un video en su historia de Instagram, en donde se burla del asunto y además fingió que le marcaba por teléfono a ambos fingiendo que los dos lo mandaron a buzón de voz.

También hay que recordar que en la primera publicación que hizo Christian Nodal sobre su relación con Belinda, el cantante reconoció que se subió ese contenido sin su consentimiento pero que posteriormente decidió dejar la publicación con el propósito de dar a la relación la importancia debida. Mientras tanto, Belinda lo que dijo que ella en ningún momento le ha pedido subir ninguna publicación sobre la relación que tienen:

"En ningún momento le dije quita historia. Yo si estoy con él, si estoy en una relación en verdad lo digo, él sí está en mi corazón, esta relación si merecía reconocimiento".

Al parecer a Nodal no le agrada la idea de que los medios de comunicación y que los fans de ambos den tanto seguimiento a su relación con Belinda, pues parece que prefiere mantener ese tipo de temas en privado:

Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días.

Un amor de publicidad

Y es que muchos usuarios aún no se creen que lo que haya surgido entre los dos cantantes haya sido como consecuencia de su amistad, pues muchos opinan que se trata de una mera creación publicitaria por parte del proyecto La Voz México, en el que ambos son “coaches” y dan consejos a jóvenes artistas.

Muchos reporteros de la fuente de espectáculos no se creyeron el romance entre Belinda y Christian Nodal. Entre estos se encuentran los reporteros Daniel Bisogno y Alex Kaffie, quienes dijeron que se trata de una mera parte de publicidad por parte del reality show, con el objetivo de incrementar el rating del programa.