Miley Cyrus revela cuándo y con quién perdió su virginidad

Miley Cyrus podría haber terminado su noviazgo con Cody Simpson, según informa el portal de noticias norteamericano TMZ.

La intérprete comenzó a salir con el compositor, cantante y bailarín australiano hace menos de un año, poco después de que su matrimonio con Liam Hemsworth estallara por los aires después de que fuera fotografiada besándose con la bloguera Kaitlyn Carter en Italia.

La cantante decidió revelar en una reciente entrevista para un programa online cuándo perdió la virginidad.

Durante un nuevo episodio del podcast Call Her Daddy de Barstool Sports , la cantante de «Slide Away», de 27 años, habló sobre sus relaciones pasadas y sobre el descubrimiento de su propia identidad individual.

En un momento de la conversación con la presentadora Alexandra Cooper, Cyrus reveló que perdió su virginidad con Liam Hemsworth cuando tenía 16 años.

«No fui hasta el final con un chico hasta los 16 … pero terminé casándome con el chico», dijo, refiriéndose a Hemsworth, con quien se casó en diciembre de 2018 después de años de interferencias. relación. La pareja finalizó su divorcio a principios de este año . «Mentí y dije que él no era el primero, así que no parecía un perdedor».

Pero su corpulento coprotagonista de The Last Song no fue su primer encuentro sexual. Cyrus también divulgó que había tenido experiencias íntimas con otras chicas antes de Hemsworth.

"Me atraían las chicas mucho antes de que me atrajeran los chicos», compartió. «… Cuando tenía 11 o 12 años, mis amigos estaban empezando a decirme qué estaban haciendo con los chicos y yo realmente no lo entendía, así que conseguí que la mayoría de mis amigas se juntaran conmigo".