J Balvin revela en los Premios Juventud que se está recuperando del COVID-19

El artista J Balvin reveló que se está recuperando de covid-19 y envió un mensaje de alerta a sus seguidores para que tomen precauciones durante la pandemia.

La revelación la hizo en un video grabado desde su casa en Medellín y transmitido durante la gala de los Premios Juventud, organizados por Univisión, al recibir uno de los tres galardones que recibió esta noche.

"Estoy saliendo del covid-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó y bien duro. Estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, se protejan, que esto no es un chiste, que a pesar de tantos cuentos mediáticos, el virus sí existe y es muy peligroso", dice Balvin en un video que ya circula en redes sociales.

El artista que se ha posicionado como uno de los referentes actuales más importantes de la música urbana, ganó en las categorías 'Artista con el que todos quieren cantar', 'Video con el mensaje más poderoso' (en esta categoría ganó con el video de su canción 'Rojo') y en la categoría 'De Pelos' (artistas que establecen tendencias a través de sus estilos de cabello).

Ya se recuperó de la enfermedad

Además de Balvin, otra artista del género urbano que tuvo covid-19 fue Karol G, quien ya se recuperó de la enfermedad y se presentó en vivo esta noche en los mismos premios.

Balvin además no ha parado de seguir sonando durante esta pandemia. Desde su participación en una parte del Superbowl con Shakira y Jennifer Lopez, ha lanzado los videos de su disco 'Colores', colaboró en la canción 'Agua' junto a Tainy para la nueva película de Bob Esponja y acaba de estrenar la canción 'Un día', con Tainy, Bad Bunny y Dua Lipa.