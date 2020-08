"Estoy mal" La Tigresa del Oriente da positivo a COVID-19

Foto: Referencia

Judith Bustos, conocida en el mundo del espectáculo peruano y latinoamericano como La tigresa del oriente informó que tiene coronavirus y se encuentra en un mal estado pues los síntomas de la enfermedad la mantienen postrada en cama.

La cantante de 74 años, quien saltó a la fama en la primera década de los 2000 debido a sus videos de YouTube donde lanzaba canciones rítmicas con mensajes positivos, comentó en entrevista para el programa Mujeres al mando que desde hace unos días había presentado algunos síntomas y tras haberse realizado la prueba correspondiente, confirmó que estaba contagiada por el virus SarsCov-2.

La artista peruana reveló que se encuentra mal y que casi no puede hablar, además de presentar mucho cansancio, contó que se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para salir adelante y se mostró optimista respecto a su futuro, asegurando que su fortaleza la hará lograr vencer el padecimiento.

“Acá estoy un poco mal. Me falta la respiración, no puedo hablar mucho porque me falta el oxígeno (…) Ya hace una semana (me guardé), porque yo sentía el día lunes bastante frío y a la vez tenía un poco de náuseas y tenía mareo, también dolor en la espalda. Entonces mi hija me dice ‘vamos al doctor’ y nos fuimos al seguro, en una hora me dieron resultados, positivo”, reveló.

No sabe cómo resultó contagiada

Compartió también cómo está enfrentando la enfermedad: “Con tratamiento del doctor, (tomando) medicinas científicas, y también estoy tomando esas hierbas que me recetan”.

Respecto a sus síntomas, la cantante peruana reveló que “por momentos y de pronto te dan unos dolores en la espalda como que te estarían empujando y te falta el aire. Tengo ahorita ese malestar y después no puedo respirar normal”.

En una entrevista con el diario La República, La Tigresa del Oriente dijo que el pasado 3 de agosto le entregaron el resultado positivo de la prueba, y aunque la cantante no sabe cómo resultó contagiada, en este momento está padeciendo los síntomas de la enfermedad, como los constantes dolores de cabeza.