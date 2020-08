¿Brad Pitt despierta sentimiento amoroso por Adele? / lasopa

Una noticia que sorprendería a todos sería el descubrimiento de un nuevo idilio entre Brad Pitt y una famosa cantante, nada más y nada menos que la hoy recién renovada Adele.

Sin embargo, esto aún no llega a tanto al menos que el actor vuelva su sueño realidad de conquistar el corazón de la guapa cantante británica.

Este rumor, proviene del círculo del actor de donde al parecer se filtró que ahora el protagonista de "Once Upon a Time...in Hollywood" ha despertado un sentimiento especial con la intérprete de "Someone like You".

Según una desconocida fuente revelaría a la revista New Idea que el actor de 56 años estaría fascinado con el descarado "sentido del humor" de la artista.

Y al parecer, hasta hablan por varias horas por teléfono.

"Brad no solo piensa que ella es hermosa, sino que lo tiene en punta de risa cada vez que pasan el rato o conversan por teléfono”, dijo la fuente a la publicación.

Pero el detalle que ha trascendido y ha causado un mayor impacto es que "Brad ama la boca de la cantante" aseguran.

"Tiene una boca que atrae a Brad dada su educación conservadora”.

Cabe mencionar que ambos están en una etapa de separación de sus ex parejas y ahora se han mantenido cerca de los radares uno del otro.

Incluso también se conoció que Adele le dedicaría un concierto completo de dos horas a Brad tras su separación de Angelina Jolie en 2016.

Al parecer, Brad considera la idea de una oportunidad entre ellos, pero aún no sabe lo que opine Adele, según cita el medio La Botana.

"Brad espera que esta cosa entre ellos tenga una oportunidad real. Pero no está seguro de que Adele sienta lo mismo".

Mientras tanto, se informó el pasado junio que la cantante de 32 años estaba al parecer, saliendo con el rapero británico Skepta después de que la pareja coqueteara con fuerza en Instagram

"Brad tiene la impresión de que ella no está buscando volver a una relación estable”, explica la fuente.

Los motivos refieren a que el pasado 2019, otra fuente revelaría al diario Mirror que Adele estaba feliz de continuar adelante con su vida luego de su separación de su ex esposo Simon.

Él y la cantante comparten a un hijo de seis años en común, Angelo. Mientras que por parte de Brad Pitt tiene seis hijos con su ex esposa, Angelina Jolie.