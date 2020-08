Así fue como Christian Nodal le pidió que fuera su novia a Belinda / El Heraldo de México

El encargado de confirmar este noviazgo la semana pasada, fue el joven intérprete del Regional Mexicano; ahora la cantante del pop ha sorprendido con una entrevista que dio a la revista TVNotas donde habló a detalle sobre esta nueva relación amorosa, algo no muy común de la también actriz, ya que trata de mantener su privada lo más que pueda lejos de los reflectores.

Se podría decir que la historia de amor entre Belinda y Christian Nodal comenzó en los Premios de la Radio de 2019, que se llevaron a cabo en Grand Prairie, Texas.

En aquella ocasión Belinda cantó "Amor a primera vista" (tema que grabó con Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia).

"Él estaba sentado hasta adelante y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima, tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio".

Posteriormente los cantantes convivieron un momento en el backstage y fue todo. Meses después Christian Nodal y Belinda se volverían a encontrar en La Voz México, programa donde son coaches junto a María José y Ricardo Montaner.

"¿Te soy honesta?, cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero y comenzó como a caerme bastante pesado".

Pero la química entre ambos comenzó poco a poco conforme avanzaban las grabaciones de La Voz México. Belinda supo de los sentimientos que Christian Nodal tenía hacia ella, cuando una madrugada le mandó un mensaje con una canción que le había escrito.

"Me mandó uno a las tres de la mañana, era una canción que él compuso y que me cantó, me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía, yo había sido su inspiración y su musa para componer ese bello tema, el cual sólo había escuchado yo".

Christian Nodal demostró ser muy romántico y caballero, eligió un lugar muy especial en Puerto Vallarta, Jalisco para declararle su amor a Belinda. En la entrevista con TVNotas la cantante contó:

"Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble; me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica, había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: '¿quieres ser mi novia?'".

"Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia, nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor".

Como mencionábamos al principio, Belinda se ha caracterizado por ser muy reservada con su vida privada, especialmente cuando de un amor se trata. Ante la pregunta de por qué ahora si hablar sobre esta relación amorosa que tiene con Christian Nodal, ella respondió:

"Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo".

"Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él. Físicamente me encanta, amo su sonrisa, además me gusta mucho su sentido del humor, lo amable, caballero y atento que es conmigo".

Hay quienes aseguran que el noviazgo de Belinda y Christian Nodal es una farsa para subir el rating de La Voz México, ante esto la cantante expresó:

"Christian y yo acordamos que no nos enfocaríamos en lo que la gente dice, es algo que estamos viviendo nosotros y créeme que la verdad ninguno de los dos nos prestaríamos a algo así, lo que estamos viviendo es algo real".

En un reciente post en su feed de Instagram, Christian Nodal compartió un amoroso video donde "se come" a besos a su bella novia.

"Lo inesperado no necesita explicaciones, todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo Belinda, espero y esta 'publicidad' nos dure para toda la vida mi amor".