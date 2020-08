En noviembre será el duelo entre Mike Tyson y Roy Jones Jr

Foto: Pelea esperada por muchos entre Tyson contra Roy/Notifight

El combate de exhibición que supondrá la vuelta al ring del legendario Mike Tyson, excampeón del mundo de boxeo de los pesos pesados, para enfrentarse a Roy Jones Jr., campeón mundial de cuatro divisiones, será reprogramado hasta noviembre, informa The Ring.

El duelo, que estaba programado para el próximo 12 de septiembre en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson (California, EE.UU.), se celebrará a puerta cerrada en Dignity Health Park en Carson, California, el 28 de noviembre.

Según algunas fuentes, la pelea se ha pospuesto, con el beneplácito de Roy Jones Jr., principalmente, porque el equipo de Tyson cree que, de esta forma, se pueden maximizar los ingresos.

El pasado mes de julio, en una emisión del programa televisivo de Jimmy Fallon, Tyson, de 54 años, admitió que le resulta "doloroso" entrenar y que sus hijos creen que no debería regresar al ring. "Me dicen que debería sentar mi viejo trasero, pero qué sabrán ellos [...]. Ellos no saben cómo pelear y ninguno puede vencerme, así que de qué rayos hablan", comentó el luchador.