Cantante demanda a la campaña de Trump por usar sus canciones

Foto: Neil Young

El músico canadiense Neil Young publicó el martes en su sitio web una copia de su demanda contra la campaña de reelección del presidente estadounidense Donald Trump por violación de los derechos de autor, y que fue entregada al Tribunal de Distrito de Nueva York.

La demanda menciona varios eventos de la campaña en los que fueron usadas las canciones de Young 'Rockin' in the Free World' y 'Devil's Sidewalk', afirmando que la primera violación de derechos sucedió en 2015, cuando Trump anunció que iba a participar en las elecciones.

Según reza el documento, "el demandante sinceramente no puede permitir que su música sea usada como un tema de una divisiva campaña antiestadounidense, de ignorancia y odio".

#Música

El cantante y compositor #NeilYoung demanda a la campaña de #DonaldTrump por utilizar su canción Rockin’ in the Free World. pic.twitter.com/cFVITEtBfx — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) August 5, 2020

De tu interés: Gemelos youtubers en problemas legales por organizar robos bancarios falsos

Recientemente, el cantante también comentó en su cuenta de Twitter uno de los videos con su música, que fue grabado en un evento en el que Trump condenó la destrucción de monumentos por parte de los manifestantes, impulsada por la muerte de George Floyd. "Para mí no está bien", escribió entonces Young.

La denuncia sostiene además que la campaña "ha ignorado" los avisos de los dueños de los derechos para que no sean usadas las canciones, y continúa utilizándolas, "a pesar de no tener la licencia y de saber que se requiere de una para hacerlo".

No obstante, las campañas políticas pueden recibir la licencia de las organizaciones que supervisan los derechos de interpretación, sin permiso directo de los autores, informa USA Today.

Para impedir su uso, los artistas tienen que solicitar que sus pistas sean excluidas de las bibliotecas de esas instituciones o avisar expresamente que no lo permiten, como hizo la banda The Rolling Stones cuando Donald Trump usó su canción 'You Can't Always Get What You Want' ('No siempre puedes conseguir lo que quieres', en español).