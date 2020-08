Eugenio Derbez revela en quién se inspiró para Federica P.Luche / Las Estrellas

Eugenio Derbez ha dado a conocer más detalles sobre cómo nació La Familia P.Luche y también ha hecho revelaciones sobre la serie, como que Consuelo Duval no estaba contemplada para el programa y que ese papel lo tendría Darcia Arcaráz.

También su hija Aislinn comentó que ella es Bibi en la vida real. Ahora, el comediante y actor sorprendió a sus seguidores al revelar que Alessandra Rosaldo es la verdadera Federica P.Luche.

El protagonista de No se aceptan devoluciones realizó una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok donde desveló que todos los episodios de La Familia P.Luche estuvieron inspirados en experiencias reales de los escritores y de él, incluso para la última entrega de la serie la personalidad de Federica se basó en Alessandra Rosaldo.

"La última temporada hay que darle un enorme crédito a la verdadera y auténtica Federica, que es mi querida Alessandra. Todo lo que vieron por ahí está basado en mi mujercita adorada… decir este TikTok me va a jalar las orejas, pero es la verdad", dijo Derbez entre risas.

En la conversación que tuvo con sus seguidores, el actor recordó cómo nació la serie de televisión, que en un inicio comenzó como un sketch de una pareja. También comentó el importante papel que tuvo el vestuario para que el programa recibiera el nombre de La Familia P.Luche.

"Vestuario me trajo un traje de peluche por su puesto, me trajo un traje de plástico, me trajo un traje de mezclilla, me trajo un traje de otro material, así como que psicodélico, cosas muy extrañas y dije 'que increíble, gracias por la propuesta y déjame ver qué utilizo’ y les digo ‘¿qué sigue?', ‘ah pues el sketch de la pareja’”, contó.

Eugenio Derbez contó que el sketch se trataba de una pareja que invitaban a cenar a unos amigos y se peleaban en la cocina, por lo que todo el mundo se enteraba.

“‘Ah, ese sketch está padre vamos a estrenar uno de los vestuarios’. (Elegí) el de peluche, o sea, bien pude haber dicho el de plástico, entonces ahorita sería La Familia Plástico, pero no”, añadió. Tras ver el éxito que tuvieron los primeros sketches, Eugenio Derbez decidió crear la serie en la que incluyeron a más personajes como Bibi, Junior, Ludoviquito y Excelsa.

“Nos vestimos todos de peluche, hicimos el sketch y fue un éxito y a la siguiente semana dijimos ‘vamos a escribir otro sketch de esta familia porque estuvo muy divertido’, era sólo una pareja en un principio y le empezó a ir muy bien a la gente le encantaba recibíamos muy buenos comentarios y años después decidimos hacer una serie. Ahí empezó el concepto de La Familia P. Luche hace como 17 años ya ni llevo la cuenta, pero de que empezó todo, como unos 20 años”.