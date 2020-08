Yolanda Andrade se da unos retoques en el rostro para verse más joven / El Mañana de Nuevo Laredo

Yolanda Andrade al igual que otras famosas decidió someterse a unos cambios estéticos para verse más joven y guapa, como era de esperarse ella siempre fiel a su público no ocultó nada, pues quiso explicar que se haría en so rostro, por lo que le dijo a la revista Tv Notas en que consisten sus arreglos.

De acuerdo con la misma Yolanda Andrade decidió quitarse la grasa de los ojos, las famosas patas de gallo y le estiraron, por lo que relució totalmente y es que ella mismo dijo que parece otra, además recalcó que el procedimiento no fue invasivo, por lo que en menos de tres horas se fue a su casa para seguir con los cuidados, incluso ya mostró los resultados en un video de Instagram.

"Me veo al espejo y me siento otra; incluso mis amigas que me han visto y me han dicho que están impresionadas, me piden que les pase el teléfono del doctor, dijo Yolanda Andrade para Tv Notas, pues está muy emocionada por lo jovial que luce la conductora de televisión".

Para los que no saben Yolanda Andrade contrario a otras famosas siempre ha tratado de no ser tan glamurosa como las demás, pues aunque cuida su imagen no está obsesionada como otras celebridades, pero esta vez decidió consentirse para seguir bella en la televisión.

Otra de las cosas por las que Yolanda Andrade es famosa es por su buen sentido del humor, ya que siempre está en el programa Montse&Joe bromeando dentro y fuera de cámaras, pues les encanta divertir a las personas que la rodean, razón por la cual se ha mantenido vigente en el mundo del espectáculo.

Problemas con otros famosos

Recordemos que no todas las cosas han sido buenas dentro de la vida de Yolanda Andrade, pues como otros famosos ha estado en la polémica empezando por las declaraciones que hizo sobre un supuesto amorío que tuvo con Verónica Castro, el cual dio mucho de que hablar hace unos meses, incluso Verónica Castro se alejó del medio de la farándula debido a las especulaciones.

"Yo creo que sí, pues es que no tengo ningún problema o tú crees que sí, yo siempre e tenido el don de expresarme como soy, yo soy sinaloense soy norteña, soy de Culiacán nosotros hablamos y decimos y expresamos con las manos, con la boca gritamos esa es mi nacionalidad", dijo Yolanda Andrade cuando la cuestionaron sobre Verónica Castro en una entrevista.

Otro de los asuntos en que se vio envuelta Yolanda Andrade hace unos meses, fue por haber hablado de la supuesta golpiza que le dio Cristian Castro a su madre Verónica Castro, lo que creo más incertidumbre, pues se había dicho que entre ambas mujeres se habían hecho las pases, pero al parecer con esta nueva declaración sucedió todo lo contrario.

Cabe mencionar que Yolanda Andrade siempre ha sido una mujer franca y sincera, por lo que muchos se han molestado por su manera tan claridosa de decir las cosas, pero ella lejos de pedir disculpas o medirse en sus palabras siempre ha reflejado lo auténtica que es.