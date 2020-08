Nacho al fin admite su infidelidad / Twitter

El cantante Nacho Mendoza vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez el venezolano confesó que le fue infiel a su expareja Inger Devera, con la cual tiene tres hijos. Sin embargo, aclaró que eso no fue lo que causó la separación.

El intérprete, quien desde hace un mes disfruta del nacimiento de su pequeña, Mya Michelle, junto a su actual pareja, Melany Mille, recalcó que la modelo no tiene nada que ver con la ruptura y que su romance comenzó cuando ya se encontraba fuera de la relación.

“Durante nuestra relación hubo infidelidad. Ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad. Lo digo porque me gusta ser sincero, no tengo porque mentir. Si yo con mi expareja superé esa situación de infidelidad y seguimos intentándolo todo lo que se tiene que hacer para prosperar como pareja, pues no tengo el temor de decir claro que hubo fallas, fallas mías, fallas de ella”, reveló el artista a la revista Hola USA en exclusiva.

Para aclarar más la situación, el artista contó que lamenta la forma en la que el mundo armó polémica respecto al asunto y dio detalles de su nueva relación con la modelo venezolana.

“Cuando los demás se enteraron, había pasado mucho tiempo desde que nosotros tomáramos la decisión y yo intento recordar que la gente pensaba que se trataba de algo que había sucedido el mismo día”.

De igual forma, con la actitud que lo caracteriza el cantante argumentó un poco más. “Ahora mismo, no estoy intentando aclarar nada ante mis detractores. Sencillamente lo hago por la gente que se preocupa por mí y la gente que me quiere y la que está confundida, pero igual siente un cariño genuino hacia mí… Sólo quiero que entiendan un poco mejor toda esta historia”.

En exclusiva para HOLA! USA, el cantante compartió las imágenes de la dulce espera de su princesa, Mya Michelle

Te puede interesar: David Beckham planea lanzar documental al estilo "The Last Dance"​​​​​​​

Miguel Ignacio Mendoza Donatti, nombre de pila, y la modelo protagonizan la primera portada digital de este año de la famosa revista.

En defensa de su novia Melany Mille, Nacho indicó que le afectó que la tildaran como “la otra mujer”. Dijo que ella se vio inmersa en situaciones incómodas: “Lo más importante es intentar que mi nueva pareja esté tranquila y tratar de mantenerla alejada de las críticas porque no está acostumbrada a ellas y por supuesto, tampoco se las merece”.

Los orgullosos papás optaron por mantener la identidad de su hija en la mayor privacidad posible

Sobre su hija, que es la pequeña de cinco hijos, el cantante de “Raro” dijo que tanto ella como la madre se encuentran muy bien.

En esta época de confinamiento, el artista y su novia se encuentran en la Isla de Margarita, Venezuela, lugar donde recibieron a la cigüeña.

Los rumores de una relación entre Mendoza y Mille, comenzaron a mediados del año pasado. Sin embargo, el artista y su aún esposa anunciaron su separación a finales de octubre.

Mendoza introdujo la demanda de divorcio en febrero, pero el proceso todavía está en curso.

De su matrimonio con Inger, el intérprete es padre de tres varones: Miguel, de nueve años, Santiago, de siete, y Matías, de tres. Y de una relación previa, Nacho tiene a su primogénito, Diego, de 15 años.