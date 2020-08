“Nunca me toman en cuenta”, Quico sobre la cancelación de El Chavo

“Nunca me toman en cuenta”, Quico sobre la cancelación del Chavo / Línea Directa

Carlos Villagrán ‘Quico’ ya reaccionó a la cancelación de los programas de ‘Chespirito’ en todo el mundo luego de que los familiares de Roberto Gómez Bolaños no pudieron llegar a un acuerdo con Televisa para renovar los derechos de la serie.

"Pues lo quitaron el programa, de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser el dinero. A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos".

Así lo contó el comediante en entrevista para ‘Sale el Sol’, en donde aclaró que desde hace muchos años no tiene comunicación con la familia de Chespirito, por lo que no tiene idea a qué se debe la cancelación.

A Carlos Villagrán "Kiko" le tomó por sorpresa la cancelación de los programas a nivel mundial y asegura "nunca lo toman en cuenta para nada". #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/vQYKqPTbet — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 4, 2020

"La verdad no la se, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito, entonces no sé realmente por qué tomaron esta decisión tan drástica, y yo pensando que lleva 36 años en Brasil, aquí llevamos 50 años con el programa, ya medio siglo y de repente pum ya se acabó, lo sacaron”.

Te puede interesar: Dua Lipa decide adoptar junto a su novio Anwar Hadid

Quico aseguró que cuando Roberto Gómez Bolaños aun vivía nunca le volvió a tomar la llamada:

"Yo no puedo comunicarme con alguien, te soy sincero, no me pelan, tu eres mexicano, sabes lo que significa ¿no me pelan? No me toman en cuenta, pues, a mi no me toman en cuenta, nunca me han tomado en cuenta para nada. A Roberto Gómez Bolaños varias veces intenté hablarle, pero realmente no me recibió la llamada, no me decía nada malo ni nada, pero no me recibía la llamada y cuando no te recibe la llamada pues dejas de intentarlo, ¿no?”.

¿Carlos Villagrán se verá afectado económicamente sin las transmisiones?

Al respecto, Quico dijo que en cierta manera, “porque son transmisiones de la ANDI, osea a los que interpretamos a los personajes, en ese aspecto sí y también en Argentina obtengo regalías por la misma razón, pero son muy pocas, no afecta tanto”.

Sobre si podrá seguir usando el nombre de Quico, Villagrán confesó que sí, pero con modificaciones en el nombre:

"Yo lo cambié. Originalmente era con “Q U I C O” y yo lo cambié por K I K O, con doble K”.