Vicente Fernández no asistió a la boda de su nieta ¿Por qué? / El Sol Latino

En medio de muchas críticas ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19), Camila Fernández y Francisco Barba contrajeron matrimonio este fin de semana tras nueve meses de noviazgo.

La boda religiosa se llevó a cabo en la Parroquia de San Francisco Javier de las Colinas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Ante la contingencia sanitaria solo se permitió la entrada a la parroquia de los familiares más cercanos de Camila Fernández y Francisco Barba. El gran ausente en la boda de la hija de Alejandro Fernández y América Guinart, fue Don Vicente Fernández quien permanece bajo estrictos cuidados en su rancho Los Tres Potrillos.

Tras terminada la ceremonia religiosa, Camila Fernández habló con los medios de comunicación, señalando que su abuelo Vicente Fernández no acudió a su boda por motivos de salud: "que bueno que se esté cuidando". La hija de Alejandro Fernández manifestó que es entendible que su abuelo se haya quedado en casa por cuestiones de seguridad, ante la pandemia de COVID-19.

Don Vicente Fernández previamente les dio a Camila Fernández y Francisco Barba su bendición:

"Está feliz, nos dio su bendición en el rancho", manifestó la joven cantante de 22 años de edad. Su abuela Doña Cuquita, esposa de El Charro de Huentitán, si pudo asistir a su boda y le aconsejó seguir su ejemplo en esta nueva etapa que comienza. Cabe recordar que Don Chente y Doña Cuquita tiene ya 56 años de matrimonio. "Que sea muy feliz, esos son mis mejores deseos para ellos y que tomen mi ejemplo".

Camila Fernández, la primera de las hijas de Alejandro Fernández que contrae matrimonio. Foto: Francisco Guasco / EFE

Vicente Fernández ha permanecido a lo largo de estas semanas de aislamiento social ante la pandemia de Coronavirus, en su rancho Los Tres Potrillos ubicado cerca de Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco. Al ser considerada una persona de alto riesgo de contagio, el cantante de 80 años de edad tiene restringidas las visitas como medida de prevención.

"Está mejor que nunca, está en su rancho encerrado, como siempre, desde que inició esto lo empezaron a cuidar súper bien, no dejan entrar a nadie al rancho porque son los que están más expuestos", comentó en junio pasado Alex Fernández en una entrevista para el diario Reforma.

Alex Fernández mencionó que su abuelo Vicente Fernández "se la pasa bien en su rancho, está haciendo su ejercicio, su dieta, está viendo el proyecto de mi carrera artística y está súper bien, no sé su dieta específica, pero sí sé que tiene su dieta, tiene a la persona que le cocina sus alimentos súper saludables y sanos, le cuidan lo que menos te imaginas: colesterol, sodio, proteína, grasa, todo, por eso está como está".

Francisco Barba y Camila Fernández posan para la foto el recuerdo. Foto: Francisco Guasco / EFE

En una entrevista para la revista TVyNovelas, Camila Fernández se refirió a su ahora esposo Francisco Barba de esta manera: "es una persona que valoro muchísimo y amo con todo mi corazón, y sé que el sentimiento es recíproco. Me caso también con la seguridad de que él me cuida, ama y respeta como nadie nunca lo había hecho. Sé que los dos nos vamos a enfocar en tener el mejor matrimonio para que sea algo lindo y sano para los dos".

¿Qué dijo Alejandro Fernández al saber que su hija Camila Fernández se casaría?

"Al principio sí lo sacó de onda. Soy la primera hija que se casa y creo que fue duro para él asimilar la noticia, pero ahora está feliz. Él conoce perfectamente a mi ahora esposo, ¡qué fuerte se escucha eso! (risas). Sabe que me cuida, me ama y me respeta como nadie nunca lo ha hecho, toda la familia está feliz por nosotros y te hablo de ambas partes, de mi lado paterno y materno, están felices", señaló la cantante.