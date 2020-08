Evaluna revela el "secreto" para superar las peleas con Camilo / Quien

Evaluna Montaner y Camilo siempre demuestran sus mejores momentos en las redes sociales.

Su matrimonio es considerado como un ejemplo para muchos ya que, por ser tan jóvenes, tomaron la decisión de casarse y así asumir la responsabilidad de formar una familia.

Sin embargo, la cantante venezolana confesó en una entrevista con la revista Hola, que, como toda pareja, también tienen sus problemas. Por ese motivo, aseguró que existe una “regla de oro” que siempre tienen en cuenta para reconciliarse.

“Primero era mía y, ahora, él ya se dio cuenta que es para los dos y es siempre pedir perdón, no importa si yo tengo la razón o no, siempre nos pedimos perdón”, comentó para el magazine. Además, Evaluna Montaner confesó que ella es muy sensible y, cada vez que pelean, llora y se siente frustrada.

“Cuando estamos discutiendo, si tenemos mucha rabia, tomamos una pausa de un segundo para poder contestar bien y no contestar desde la rabia. A mí me pone muy mal pelear con alguien, soy de las que lloro y me frustro, además, Camilo es tan bueno hablando, su vocabulario es más grande que el mío y yo empiezo a hablar en inglés para sentirme más empoderada”, comentó.

Por otro lado, en el podcast Se regalan dudas, la hija de Ricardo Montaner reiteró que fue su decisión de llegar virgen al matrimonio, ya que le hizo una promesa a Dios:

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, asegura. Además, desde que vio a Camilo, sintió que él era el indicado.

“Camilo es completamente mi tipo, sin yo saberlo, yo me derrito por él, es guapísimo. Antes yo decía, yo quiero casarme con un chico cristiano, esto lo decía desde niñita, y cuando conocí a Camilo, él no creía en lo mismo que yo, pero de todas maneras dije que este chico era para mí”, dijo notablemente emocionada.