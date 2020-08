Latin Lover desmiente rumores sobre una supuesta enfermedad que padece / La Opinión

"Ayer fue un día que me sacudió y sacudió a la gente que me quiere. En algunos medios decían Latin Lover ha muerto.

En seguida me empezaron a marcar y a mandar mensajes de todos lados. Después de eso pensé a lo mejor ya no estoy en esta vida. Esa noticia me movió muchas fibras dentro de mi".

Agregó Latin Lover, "me hizo valorar más la vida y sobre todo saber qué hay gente que me quiere y que me necesita. Seguiré aquí hasta que mi Dios quiera. Seguramente algún día partiré de aquí, pero cómo dicen en la película del Gladiador ( not yet ). Gracias infinitas a la gente que se preocupó por mi, aquí seguimos dando lata".

El actor decidió enviar un mensaje para aclarar los rumores sobre su supuesta enfermedad, que lo tenía al borde de la muerte.

El también luchador y atleta compartió varias historias de Instagram, en la que manifestó su molestia y aclaró la información que circuló en redes sociales donde lo daban por muerto a causa del Covid-19.

Latin Lover pidió a los medios que investigarán primero la información, para no preocupar a amigos y familiares.

"Mi madre te admira demasiado, y cuando vio la nota se puso muy triste", escribió una seguidora; mientras, que el actor Julio Camejo le mandó decir: "Compadreeee yo quiero estar como tú a los 50’s".

Víctor Manuel Reséndez Ruiz​ , más conocido como Latin Lover, es un luchador profesional, actor y modelo mexicano.​

Además, es mejor conocido por la lucha libre mexicana en la promoción de la Asistencia Asesoría y Administración, y también ha trabajado para la World Wrestling Federat.