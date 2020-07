Greeicy Rendón posa en bikini presumiendo sus tatuajes

La intérprete de Amantes siempre enamora a los fans



Después de meses de mucho trabajo, Greeicy Rendón está aprovechando estas semanas de confinamiento en casa para relajarse. Pero siempre conectada a su música y a sus fans, ya que ha seguido promocionando su tema 'Los consejos' que ha causado furor en sus fans con su aire melancólico.

En un reciente video publicado en su perfil de Instagram, la cantante colombiana de 27 años se grabó cantando un extracto de su tema en el que interpretada la nostálgica frase: "Me hago la fuerte pero es complejo, si la tristeza se me nota en el espejo… hoy más que nunca es cuando duelen los consejos".

Aunque en la grabación también llamó la atención la figura tonificada de Greeicy Rendón, lleno de tatuajes y usando un coqueto bikini rosado semi transparente que elevó todavía más su sensualidad. A las 6 horas de haber sido publicado, el video casi alcanzaba los 2 millones de reproducciones.

Así mismo, publicó otra foto posando en su jardín, explicando que en algún momento llegó a sentirse mal de usar trajes de baño en medio de toda la lamentable situación que ha creado el coronavirus en el mundo.

"Llegué a sentirme mal cada vez que me ponía un traje de baño porque sentí que estas no eran épocas para tomar el sol ☀️ … Pero no encontré un motivo real por el cual no hacerlo. Tomar el sol, bailar o sonreír por estos días no me quitan lo consciente que soy de las cosas y al contrario es una manera de amarme, consentirme y seguir SONRIENDO y AVANZANDO a pesar de todo! Feliz día compañeros", escribió la artista, quien también es actriz además de cantante.