Muere José Luis Ayala, uno de los integrantes de Los Bravos del Norte

El baterista de 'Los bravos del norte' falleció luego de pasar varios días hospitalizado debido al virus.

José Luis Ayala, quien fuera baterista de “Los Bravos del Norte”, falleció por complicaciones asociadas, supuestamente, al coronavirus, según reportaron sus familiares y compañeros del gremio, además del propio Ramón Ayala en su página de Facebook.

“Se Nos Fue Mi Hermanito Guero...Pedimos Sus Oraciones Para El Consuelo De Nuestra Familia!! Descansa En Paz Hermanito!!!”, publicó Ramón Ayala, acompañando su mensaje de una fotografía donde aparece su hermano.

Ramón Ayala pidió oraciones para que su hermano descanse en paz (Foto: [email protected])

El “Güero” Ayala fue internado hace 20 días por padecer COVID-19. Su hijo, José Luis Ayala, comunicó que el músico se encontraba en cuidados intensivos el pasado 10 de julio.

“Qué noticia tan triste. Se fue el pionero, la leyenda, la persona más amable que uno pudiera saludar. Esta pandemia nos ha quitado mucho y ahora nos quita al mejor baterista de música norteña de todos los tiempos. En paz descanse José Luis Ayala Sr. Mi más sentido pésame para nuestro amigo José Luis Ayala Jr. y toda la familia Ayala”, reportó el grupo Montez de Durango en sus redes.

Aunque los familiares no han aclarado las causas del fallecimiento, reportes periodísticos señalan que el baterista murió por complicaciones de la enfermedad que azota en pandemia.

“Normalmente no me gusta hacer este tipo de publicaciones pero el poder de la oración y la Fe de Dios es muy grande 🙏🏼Mi papá @joseluisayalabravo se encuentra en el hospital, han sido unos días muy difíciles, me imagino que para muchos de ustedes tmb ya que esto de la pandemia nos a afectado a muchos. En estos momentos el esta en cuidados intensivos “ER” y aún no le pueden dar un cuarto por qué están llenos los hospitales. LES PIDO QUE OREN POR EL PARA QUE PRONTO SE RECUPERE 🙏🏼 Cuídense mucho #quedateencasa #stayhome”, escribió José Luis Ayala Jr. en su cuenta de Instagram hace 20 días.

José Luis Ayala, hijo del cantante, comunicó que su padre sufría complicaciones (Foto: [email protected])

El integrante de “Los Bravos del Norte” estuvo casado por 37 años con Maribel Salinas, quien se adelantó en el camino y murió en noviembre de 2018. En su cumpleaños del 18 de marzo, en 2019, el “Güero” Ayala recordó a su esposa y agradeció por el tiempo compartido con ella durante tanto tiempo.

Será recordado como un grande de la música

Era considerado uno de los mejores bateristas en el ámbito de la música norteña. Junto con su hijo daba consejos en la plataforma Ayala Drummers, que a su vez funciona como una tienda en línea en que se ofertan artículos relacionados con el instrumento, como estuches y baquetas.

José Luis Ayala se encontraba hospitalizado de gravedad, sus familiares pedían oración por él (Foto: [email protected])

“Han sido unos días difíciles de altas y bajas, les seguimos pidiendo que sigan orando por mi papá”, escribió José Luis Ayala el 13 de julio. Una semana después, el pasado 21 de julio, el integrante del “Grupo la Leyenda” comunicó que su padre seguía grave en el hospital, acompañando sus mensajes con fotografías del baterista en épocas de juventud. Hace dos días aún seguían las peticiones de oración.

José Luis Ayala también fungía como productor y director musical de “Los Bravos del Norte”, agrupación a la que se integró en 1978, tras dejar a “Los Satélites”. Con el conjunto grabó álbums como “Tragos Amargos” (1980); “Bonita Finca De Adobe” (1982); “Ay Concha”(1995); “Calles de Piedra” (1997); “Casas de Madera” (1998); “La leyenda continúa…” (1999); “Quémame los Ojos” (2000); “En Vivo… El Hombre y su Música” (2001); “El Número 100″ (2002); “Ya No Llores y El Disco Que Se Ve” (2005); “Cruzando Fronteras” (2008); “Almas Perdidas” (2009); “Regresa El Rey” (2012); “Imprescindibles” y “20 Corridos bien perrones” (2014); y “Como el topo” (2016).