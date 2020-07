Ken Humano ya tiene nombre de mujer y planea convertirse en mamá / Upsocl

Desde hace algunos meses, Rodrigo Alves, mejor conocido como el Ken Humano, señaló que había comenzado con un proceso de transformación para convertirse en mujer y ahora, poco a poco lo está logrando.

Resulta que este personaje ya logró cambiarse el nombre y ahora se hará llamar Jessica, pues él mismo ha revelado, “Ser mujer está en mi alma, en mi esencia y en mi cerebro”.

Sin embargo, sus planes no terminan ahí, pues recientemente compartió un video en el que su aspecto llamó mucho la atención, pero las palabras que soltó en una entrevista resultaron más sorprendentes.

“A lo largo de los años luché contra el hecho de que siempre he sido una mujer dentro de mí. Primero, es amarte a ti mismo. Mi prioridad soy yo y mi transición” dijo Alves sobre este proceso.

Pero no sólo eso, pues hasta confesó su deseo de ser madre y señalo, “Me gustaría tener un bebé. Me visualizo cuidando a mi bebé y estando con alguien que me ama y me acepta como soy”.

Aunque Jessica también gusta de lucir sus atributos, ya que en otra ocasión fue captada presumiendo su trasero al más puro estilo de Kim Kardashian, dejando claro que si se trata de transformarse, ella es toda un experta, incluso para lucirse por las calles.

Siempre se ha sentido como una Barbie

Rodrigo Alves, reconocido en el mundo como el “Ken humano” luego de someterse a más de 50 cirugías estéticas, se reconoció a sí mismo como una mujer transgénero.

“Me conocen como Ken, pero por dentro siempre me he sentido como Barbie”, comentó Alves en diálogo con el diario inglés Daily Mirror.

“Por fin me siento como mi verdadero yo. Glamurosa, bella y femenina”, agregó.

Según New York Post, Alves invirtió más de $650.000 dólares (alrededor de 501 millones de pesos) en cirugías estéticas en busca de un parecido físico con el célebre muñeco articulado.

En la lista de intervenciones, destaca la extracción de cuatro costillas y un levantamiento de “ojos de gato”, además de variadas cirugías en su nariz. Su última operación, sin embargo, tuvo como objetivo un implante de busto copa D, y modificaciones en sus caderas y labios.

En su cuenta de Instagram, también hubo cambios notorios: eliminó todas las publicaciones de su anterior apariencia física y masculina.