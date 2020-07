Captan a Kim Kardashian en llanto durante discusión con Kanye West / XOXO

Kim Kardashian y Kanye West se encuentran atravesando una crisis de pareja, luego que el rapero lanzara ataques contra su familia en Twitter y revelara sus intenciones de abortar a su primera hija.

Tras su extraña campaña para postular a la presidencia de los Estados Unidos, el cantante se unió con su pareja por primera vez en Cody, una ciudad de Wyoming en el país norteamericano.

Sin embargo, las cosas no andarían muy bien entre los famosos, ya que la celebridad fue captada llorando mientras discutía con su esposo dentro de un auto.

En las imágenes difundidas por TMZ y el Daily Mail, las cuales se viralizaron en redes sociales como Instagram y Twitter, se observó a las estrellas de Keeping up with the Kardashians hacer una parada afuera de un restaurante de comida rápida y hacer algunas interacciones con sus teléfonos móviles. Segundos después, la hermana de Kylie Jenner se mostró furiosa y rompiendo en llanto mientras discutía con Kanye West.

Una fuente reveló a People que esta reunión debió ser especial porque los esposos nos se venían desde hace varias semanas. “Tan pronto como Kim llegó al rancho, ella y Kanye salieron juntos en su automóvil”, dijo.

“Ella está muy emocionada por todo y también agotada. Se siente muy herida por Kanye. Ha tratado de comunicarse con él varias veces y él simplemente la ignora”, agregó el informante.

Kanye West pide perdón a Kim Kardashian

Tras sus polémicas declaraciones, Kanye West usó sus redes sociales para pedir perdón públicamente a Kim Kardashian por todo el daño que ocasionaron sus palabras.

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”, dijo el rapero en su cuenta de Twitter.