Mauricio Mejía se disculpa por "exhibir" a algunos de sus ex-amantes

Luego de que una revista de circulación nacional filtrara una lista de sus examantes, no sólo confirmó su veracidad, sino que el actor Mauricio Mejía se disculpó por “sacar del clóset” a algunos famosos que aún no lo habían hecho por sí mismos.

El originario de Ixtapan de la Sal, estado de México, explicó que las conversaciones exhibidas por la edición mexicana, sí eran suyas pero que estaba muy enojado, pues las había tenido con un amigo que consideraba de mucha confianza, pero este lo traicionó al hacerlas públicas.

“Era una plática de amigos, porque yo lo consideraba mi amigo, pues sabía perfectamente toda mi vida. Lo primero que hice fue hablarle, quería saber qué es lo que había pasado. Pero no me contesta las llamadas, no me lee los mensajes y me estuvo insistiendo en cosas como ‘¿con quién anduviste?, ¿quién fue el primero? y ¿quién fue después?’; una serie de preguntas que hasta ahora entiendo”.

Mauricio señaló que le incomodaba mucho ver expuestos varios nombres de personas que hasta el momento, no han hablado abiertamente sobre su sexualidad. “Eso me parece algo grave, que hay gente de la lista que no está fuera del clóset, no me gusta porque no me gustaría estar en los zapatos de ellos”.

Respecto a las acusaciones de dicha revista, que lo calificó como “promiscuo”, Mejía se defendió: “Con todas las personas que he salido, con las que he convivido, con las que he tenido algún tipo de relación amorosa, ha sido con total responsabilidad, no me arrepiento de nada”.

De acuerdo a la entrevista, el histrión tuvo tórridos romances con Horacio Villalobos, Víctor Noriega, Javier Jattin, Juan Manuel Bernal, Christian Chávez, Polo Morín, Luja, Vicente Tamayo, Rafael de la Fuente (actor de la serie Dynasty), “y aunque nunca lo ha aceptado, creo que también anduvo con Federico Díaz”, señaló el supuesto amigo íntimo de Mauricio.

Actualmente, el actor de Verdad oculta, Sin senos sí hay paraíso y varias series y telenovelas más, se encuentra felizmente comprometido con su pareja, el estilista Enrique Guzmán.