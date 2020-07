Chiquis Rivera revela sus intimidades maritales en Instagram

Chiquis Rivera revela sus intimidades maritales/ People en Espanol

Luego de que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez fueran atacados en redes sociales por algunos de sus haters, quienes los cuestionaron y dudaron que hubieran dado positivo al COVID-19, forzando a la cantante a mostrar la prueba, tal parece que ahora la pareja está más relajada.

“Quiero ser la primera en dejarles saber, que me hice la prueba de COVID, es la tercera vez que me lo hago, por precauciones y porque quería ver a mi abuelita, pero necesitaba saber si estaba yo bien antes de verla, y me la hice (la prueba clínica). Los resultados me los entregaron hoy a las diez de la mañana, y sí, pues tengo COVID- 19", platicó a través de un live que hizo en su cuenta de Instagram.

Y es que en las recientes publicaciones que hizo la hija de Jenni Rivera en sus historias de Instagram, realizó una serie de revelaciones que dejaron a más de uno con el ojo cuadrado.

Resulta que la intérprete se sometió a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, en el que tuvo que revelar algo muy íntimo de su vida privada.

Alguien cuestionó a Chiquis sobre, “¿qué es lo más cochino que has hecho?”, a lo que la artista contestó, “Una vez, hace años, como unos nueve años… no me bañé por cuatro días, ¡neta!”, incluso provocando que Lorenzo interviniera y dijera, “Hasta la fecha”.

Pero no sólo eso, Janney también fue interrogada sobre si su marido se tiraba flatulencias, lo que hizo que ella respondiera, “La pregunta de la noche…”, mientras que Méndez volvió a interrumpir y señaló, “Diles la neta, que nos agarramos a guerritas”, provocando la risa de Chiquis, quien asentaba con el dedo que su marido sí lo hacía.