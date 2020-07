Tras hablar de su economía, Cynthia Klitbo ha recibido propuestas de matrimonio

Tras hablar de su economía, Cynthia Klitbo ha recibió propuestas de matrimonio / People en Espanol

Luego de confesar que, si fuera necesario, estaba dispuesta hasta limpiar casas con tal de salir adelante en medio de la crisis financiera desatada por el coronavirus, Cynthia Klitbo comenzó a recibir propuestas matrimoniales de personas que creyeron que estaba en bancarrota.

Durante una reciente entrevista a Ventaneando, la actriz habló sobre este curioso ofrecimiento para ayudarla a superar su mala racha económica y repitió que no está en la quiebra como se ha especulado tras mal interpretarse sus últimas declaraciones sobre su situación financiera.

“He recibido varias propuestas matrimoniales. A mí me da pena, yo no sé qué hacer. ¿Cómo le digo ‘a ver mándame tu foto’?, se va a ofender”, contó sonriendo la intérprete en Médicos, línea de vida ante la extraña situación.

“Usted cásese conmigo y no le va a faltar nada, reina’; entonces, estuvo muy padre. (Pienso): ‘¿qué le contesto?’, porque de repente sí estoy tentada, así de ‘¿estará guapo?’. Será que el quinto, que no es quinto malo”, bromeó ante la posibilidad de encontrar un nuevo esposo entre los pretendientes que ofrecen mantenerla solo por su amor.

La eterna villana de telenovelas además agregó que muchos fans también le han manifestado muestras de solidaridad brindándole desde un sitio para vivir hasta distintas ofertas de trabajo, algo que asegura se ha sentido “bonito”.

“No faltaron los fans divinos, incluso un señor me dijo: ‘señora véngase, aquí tenemos un rancho. Nosotros le damos un pedazo de tierra y aquí entre todos sembramos y donde come uno, comen todos”, destacó. “Me hizo darme cuenta que hay gente que, incluso, sin conocerme me brindó su apoyo y su cariño. Entonces, siento bien bonito”.

“No nos estamos muriendo de hambre”

En la conversación con el programa televisión, la actriz de El Dragón además dio luces sobre cómo fue que comenzó el rumor que derivó en los ofrecimientos de sus seguidores y, aunque ya había aclarado hace unas semanas que no está en bancarrota, reiteró que no se está “muriendo de hambre”.

“Se me ocurrió decir: ‘Yo me voy con mis niñas, muero en la raya y si hay que limpiar casas, las limpio con ellas’. Fue un dicho y algún periodista ahí traviesón o no puso atención a lo que estaba diciendo o sería de un país donde no se usa el sentido figurativo y lo hizo literal”, explicó la estrella, quien admitió que sus ingresos y ahorros sí han disminuido estos meses.

Por último, Cynthia Klitbo insistió en que no teme trabajar en diversos oficios alejados de su profesión para proveer los insumos necesarios a su hija. De hecho, recordó como en el pasado fue bartender y bailó en bikini para Jaime Moreno ante la falta de trabajo actoral.

“A mí no me hace mella, lo que pasa es que quedé con hipotecas a medias, esa es mi preocupación; pero afortunadamente soy una mujer muy organizada, soy muy trabajadora y si bien no estamos en la posición de cuando hago una telenovela que sobra (…), pero no nos estamos muriendo de hambre”, enfatizó la artista que recientemente perdió su exclusividad con Televisa.