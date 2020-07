Ferdinando sigue con problemas para pagar el hospital donde falleció su hijo / Telemundo

A casi un año del fallecimiento de su hijo Dante, las heridas siguen abiertas en el corazón de Ferdinando Valencia y como es lógico, nunca sanarán, pero también existen problemas económicos que sin resolverse.

El actor mexicano reveló que la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) no ha saldado la cuenta del hospital donde el pequeño fue atendido por una grave afección de meningitis que llevó a su muerte.

“Hace unos días me hablaron del hospital para decirme que ‘qué pasa con esa cuenta que siguen esperando’ (…) le hice una llamada más a Chucho Ochoa para decirle ‘qué pasa con este tema’ y sabes qué me contestó: ‘de qué tema me hablas… el lunes te tenemos una respuesta de lo que va a suceder’”, explicó el actor a De Primera Mano.

Luis Cárdenas, de previsión previsión social de la ANDA, confirmó que se trata de un problema administrativo, pues Ferdinando hizo el acuerdo con el hospital, sin considerar que no había un convenio vigente con la asociación.

En otro orden de ideas, Ferdinando contó que aunque el próximo 3 de agosto se cumple un año de la muerte de su mellizo, el dolor sigue a flor de piel.

“La manera de extrañar a Dante no avisa. No puedes dejar de pensar cómo sería la sonrisa del que no tienes”, dijo.

Ferdinando quien procreó una bella familia al lado de Brenda Kellerman, se encuentran debastados por el fallecimiento de Dante, su bebé quien presentaba desde su nacimiento un estado de salud bastante complicado.

Por medio de sus redes sociales, el actor compartió una fotografía sosteniendo al pequeño Dante, anunciando la muerte del mellizo y despidiéndose de él.

El pequeño Dante nació con diversos problemas de respiración, por lo que desde que llegó al mundo estuvo en terapia intensiva.

El bebé estaba hospitalizado en un hospital de Guadalajara, y quien tuvo que ser sometido a varias transfusiones de sangre, aparte de que sufrió un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca.