Sebastián Rulli reveló aborto de su ex Cecilia Galliano y así reaccionó / E! Online

Sebastián Rulli confesó que su ex esposa Cecilia Galliano sufrió un aborto, lo que se volvió una de las etapas más complicadas del matrimonio que tenían.

"Yo quería tener una familia y Cecilia también. Entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado", comentó a principios del pasado mes de junio en el programa "La última y nos vamos" de Unicable.

"Se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil".

Tanto les afectó que Sebastián Rulli y Cecilia Galliano no quisieron volver a intentar formar una familia, pero como dicen, uno pone y Dios dispone. Cuando menos lo esperaron la actriz y conductora de televisión quedó embarazada de su hijo Santiago.

"Fue muy difícil, sobre todo para ella y yo le dije: 'ya no'. Esto de tener que ver la hora, el día, sinceramente lastima mucho la relación y bueno dijimos: 'ya basta' y cuando menos se lo esperaba uno de repente Dios quiso que pegara".

En una reciente entrevista para el programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión, Cecilia Galliano reaccionó a la confesión que hizo su ex esposo: "se buscaba a un bebé, se perdió, fue algo para mí muy doloroso, muy fuerte cómo pasó, y tuvimos que hacer tratamientos para que viniera Santi, fue un año muy difícil. Hasta que dije 'basta'".

"Soy una mujer fuerte, tenía que pasar, no sé qué decirte, fue un momento que yo ya lo tengo olvidado, bloqueado, como lo quieras llamar".

Asimismo la conductora de televisión mencionó que tuvo que pasar por una separación (de Sebastián Rulli) mientras estaba amamantando y recién operada de quistes cancerígenos.

"Eso ya está pasado…para mí la llegada de Santiago era finalizar mi familia, ya había logrado mi familia y además trabajaba y ayudaba a mi marido, hacía todo lo que una mujer supuestamente tenía que hacer y cuando nace Santi, me operan de quistes cancerígenos, me separé casi amamantando".

En la entrevista para "La última y nos vamos", el actor Sebastián Rulli habló sobre su paternidad. Santi para mí es mi responsabilidad más grande.

"Espero ser el mejor papá, creo que lo amo muy bien. Lo dejo ser. Me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta aunque sean cosas que yo quizás no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones".

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano estuvieron casados entre 2007 y 2011. Hoy en día el actor es novio de la también actriz Angelique Boyer, quien antes de este noviazgo tuvo una relación amorosa con el productor "El Güero" Castro.