Grettell Valdez confesó el sufrimiento que paso durante su divorcio

En 2004, Grettel Valdez y Patricio Borghetti contrajeron nupcias. Tras siete años de matrimonio y un hijo en común, Santino, la pareja se divorció y, con el tiempo, cada uno ha encontrado una nueva pareja. Ahora, la actriz confesó que sufrió mucho durante su proceso de separación.

“Cuando me separé claro que [me dolió]. Sin duda, claro que es fuerte, claro que lo sufrí”, reveló Valdez al programa El break de las 7, conducido por Alejandra Espinoza. “Tenía a un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir”

Pese a la dura experiencia, la actriz tuvo que aprender a convivir con el padre de su primogénito por el beneficio, justamente, del niño. Ahora, la familia de la intérprete de la doctora Ana Caballero en la teleserie Médicos, línea de vida y Borghetti, con sus respectivas parejas, llevan una muy buena relación que fue promovida por el pequeño.

“Todo el mundo me pregunta o se sorprenden y me dicen 'yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex'. Yo creo que sí se puede”, agregó. “El primero que lo pidió fue él [Santino]. No fue que levanté la mano y empecé a organizar. Él me dijo ‘mamá ¿por qué en Navidad no hacemos una cena toda la familia? Y yo ‘Ah, okey les voy a avisar’. Él es el que siempre está eligiendo cosas”.

Crecer como persona

Para Grettel Valdez considera que es una cuestión de elección llevar una vida en armonía con su Patricio Borghetti, como ocurre actualmente.

“Pero yo elegí. Quiero que mi hijo sea feliz y no le puedo cargar mis frustraciones, mi dolor, mi odio, mi resentimiento, mi ira de alguien que es su papá y que es el único que va a tener en la vida”, advirtió. “Entonces, lo único que hice fue trabajar en mis carencias, en mis necesidades y solamente crecer como persona y aceptar la situación que estaba viviendo”.