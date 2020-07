¡Se prendió! Revelan supuesta relación de Pablo Alborán con Maluma / La Voz de Asturias

Hace unas semanas, Pablo Alborán reconoció públicamente ser homosexual y lo hizo por medio de un emotivo video que publicó en Instagram.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido”, indicó el cantante.

Uno de los primeros en reaccionar ante esta declaración fue Ricky Martin y de inmediato comenzaron rumores sobre un vínculo entre ambos.

Quien impulsó estos rumores fue el periodista argentino Javier Ceriani, quien además es muy cercano al intérprete de “Recuérdame”.

Ceriani expresó que entre el puertorriqueño y el español hubo un romance hace un tiempo y que de hecho ambos viajaron juntos a la India para dejarse querer.

El comunicador y cercano a Alborán expresó que hubo otro vínculo entre el artista y un influencer español llamado Pelayo Díaz. Además expresó que también tuvo algo con Maluma, según consta el portal Music Mundial.

Los proyectos del cantante

Pablo Alborán se encuentra preparando su siguiente disco y lo reveló con una imagen con sus compañeros desde el estudio de grabación, mostrando que ya se ha puesto manos a la obra con su siguiente proyecto.

El mundo se ha detenido durante la cuarentena, pero el malagueño ha seguido regalando su música. En abril lanzó su sencillo “Cuando Estés Aquí” y en junio “El Mismo Aire” en colaboración con Camilo.

Ambas canciones nos han dejado con ganas de mucho más y estamos expectantes de un nuevo trabajo discográfico, ya que hace más de 3 años desde el lanzamiento de “Prometo” y 2 años desde la reedición del mismo disco, que no nos supo a música nueva.