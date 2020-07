Chiquis Rivera no aguantó y rompió en llanto en programa en vivo / TVyNovelas

Vaya que este 2020 ha sido un año complicado en la vida personal de Chiquis Rivera. Primero vivió una separación con su esposo Lorenzo Méndez a menos de un año de casados y luego de la reconciliación enfrenta junto con su marido estar contagiados de Coronavirus.

Luego de estar alejada de la prensa, Chiquis concedió una entrevista al programa De Primera Mano en la que no pudo contener el llanto luego de que uno de los conductores le ofreciera disculpas.

“Yo dije que tu y Lorenzo no tenían Covid-19 y que todo era cuestión de publicidad, por lo que quiero ofrecer una disculpa porque desafortunadamente tienen Covid-19. Cuando uno comete un error y lanza una injuria tiene que tener el valor de decir la regué. Quiero que me disculpen por haber dicho esto”, expresó el conductor Gustavo Adolfo Infante en medio de la entrevista.

A lo que la hija de Jenni Rivera respondió: “Ay Gustavo, estoy muy sensible en estos momentos. No me lo esperaba, son momentos muy difíciles”, dijo con la voz cortada para luego romper en llanto durante la transmisión en vivo del programa vespertino.

Durante varios segundos Chiquis derramó algunas lágrimas que luego se limpió con sus manos para ella también ofrecer disculpas por si en algún momento había ofendido al periodista.

“Lo más importantes es el amor y la paz”, comentó la sobrina de Lupillo Rivera para luego cambiar de tema y hablar de cómo se siente al estar contagiada por Coronavirus.

“Nunca me ha dado fiebre, pero si muchos dólares de cabeza y dolores de músculo. He intentado hacer ejercicios; hay días que no tengo nada de fuerza pero otros días si puedo”, comentó.